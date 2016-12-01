Поліції охорони Буковини: якщо ви стали жертвою чи свідком правопорушення – скористайтеся кнопкою «Термінового виклику поліції»

Безпека, збереження майна та спокій громадян є одними із пріоритетних завдань поліції охорони. Тож, аби громадяни мали можливість негайно покликати на допомогу правоохоронців, у громадських місцях, торгових центрах, кафе тощо встановлюються «тривожні» кнопки.Кнопки «Термінового виклику поліції»
підключені до пультів централізованого спостереження Управління поліції охорони в Чернівецькій області і контролюються черговим у цілодобовому режимі.
Після отримання сигналу черговий пульту одразу скеровує найближчий наряд поліції охорони на місце виклику. Завдяки сучасному обладнанню та професійним діям працівників поліції охорони вдається оперативно прибути на допомогу громадянам та припинити правопорушення.
Нині на території Чернівецької області функціонує 235 кнопок «Термінового виклику поліції», і їхня кількість постійно зростає.
Про наявність на об’єкті вказаної кнопки свідчать стікери з відповідним написом «Терміновий виклик поліції». Тож, якщо ви потребуєте допомоги поліції, можете скористатися «тривожною» кнопкою.