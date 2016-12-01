Глава УПЦ КП розповів, чому Росія так боїться об'єднання Церков та автокефалії в Україні

Предстоятелі УПЦ МП та УПЦ КП. Фото: "Апостроф"
Для Росії дуже важливо, щоб українська Церква входила до складу Московського патріархату. Про це глава УПЦ КП Філарет розповів в інтерв'ю порталу ONLINE.UA, передають Патріоти України.
За його словами, якщо українська Церква стане автокефальною, то Московський Патріархат перестане бути найбільшим за кількістю віруючих. "Якщо українська Церква відокремлюється від Московського Патріархату, стає автокефальною, то стає великою Церквою, майже такою, як Російська. Тоді РПЦ втрачає підстави претендувати на першість в Православ'ї. Тому Москва так бореться за українську Церкву, щоб мати підстави претендувати на перше місце. Це чисто церковна політика, але є й державні інтереси", - каже Філарет.
При цьому він додав: "Якщо українська Церква буде складовою частиною Московського Патріархату, то Москва через Церкву буде впливати на політику і суспільне життя України. І тому утримати українську Церкву в орбіті МП зацікавлені і російська Церква, і російську державу".