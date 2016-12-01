Патрульні знайшли 92-літню чернівчанку, яка заблукала

Сьогодні, близько 13-ї год, на вул. Головній до патрульних звернулась громадянка, яка повідомила, що неподалік блукає розгублена жінка.
Під час спілкування з нею з’ясувалось, що вона заблукала і не може пригадати де проживає. Патрульні з жінкою приїхали в одну із лікарень міста, з метою встановлення особи. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівців.
В цей же час на планшет інспекторів надійшло повідомлення про те, що з дому зникла літня жінка. Бабуся, з якою спілкувались охоронці порядку підпадала під орієнтування.
Патрульні повідомили рідних жінки про її місцезнаходження.
За вказаною адресою приїхала дочка та забрала свою матір.