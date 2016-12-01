На Буковині ґвалтівника та вбивцю засудили до довічного

Апеляційним судом Чернівецької області підтримано принципову позицію Сокирянського районного суду Чернівецької області у кримінальному провадженні щодо ґвалтівника та вбивці. Рішення суду, яким останнього було засуджено до довічного позбавлення волі – колегією суддів залишено без змін. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.Не так давно, с. Романківці Сокирянського району спіткала трагічна новина про вбивство їх односельчанки. Розслідування злочину виявилося ще жахливішим.Громадянин Р., 1986 року народження здійснив два напади з метою задоволення своєї статевої пристрасті.Перший свій напад, напривелике щастя, йому не вдалося довести до кінця. Жінку врятувало те, що поблизу під’їжджав автомобіль, який освітив фарами нападника і той вимушений був тікати.Небайдужість пересічних осіб врятувала їй життя. Готовність громадян до надання допомоги у такій жахливій ситуації, їх уважність і дієвість – убезпечили потерпілу від фатальних наслідків.Проте, через два дні після цього, безжальний чоловік вирішив завершити свої злочинні задуми.Знову, у пізню пору доби, перестрівши на безлюдній вулиці села його беззахисну жительку - схопив її, тримаючи в руках ніж. Жінка боролася з нападником але останній наніс їй близько 18 ударів по різним частинам тіла, включаючи голову та обличчя, а потім здійснив свій злочинний замисел.Отримавши сексуальне задоволення, нападник зрозумів, що може бути викритий, а тому вирішив «позбутися» жертви вчиненого. Він задушив жінку та відтягнув її до розораної землі, присипав, щоб ніхто не знайшов її тіло.Цинічно при цьому, злочинець викрадав речі своїх жертв.Враховуючи те, що перед суддею постає не лише питання пізнання юридичної суті судової справи, але на практиці не рідко виникає не менш складне завдання – пізнання життєвої її складової, апеляційний суд не може залишити вказаний факт поза увагою громадськості.В цьому випадку колегія суддів була стурбована тим, що підсудний холоднокровно вчинив вкрай жорстокий злочин, при не менш жахливих обставинах.Засуджений чоловік раніше вже вчиняв аналогічний злочин і за його вчинення був позбавлений волі. Чому він не став на шлях виправлення? В чому прогалина?Саме тому, апеляційним судом було зроблено висновок, що засуджений на шлях виправлення не став, а тому справедливим буде лише довічне позбавлення волі, з врахуванням суспільної небезпеки такої особи для інших людей та суспільства в цілому.Крім цього, вважаємо, що слід звернути увагу і на те, що перша жінка, яка врятувалася не зверталася до працівників правоохоронних органів, а повідомила про вчинене вже після того як дізналася про смерть іншої постраждалої.Невідкладне звернення громадян до працівників правоохоронних органів зможе допомогти не лише затримати злочинця, а й не допустити подібних дій у майбутньому.Іншого можливого способу отримати дані про дії таких злочинців у правоохоронних органів може і не бути.Позиція апеляційного суду по вказаній категорії злочинів є незмінною і уникнути відповідальності за вчинене нікому не вдасться!Це стосується усіх без винятку. Спільними зусиллями злочинці будуть покарані.