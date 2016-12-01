На Буковині ґвалтівника та вбивцю засудили до довічного

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:10
09 грудня

На пожежах минулої доби загинуло 2 буковинців

14:07
09 грудня

Цьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину більше ПДВ

14:03
09 грудня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,7 млн. грн.

14:01
09 грудня

Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

Землекористування збагатило громаду Чернівців на 127,9 млн. грн.

11:50
09 грудня

Які путівки не оподатковуються

15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

14:42
08 грудня

18 грудня – вибори до об’єднаних громад у Вижниці і Вашківцях.. Хто переможе?

13:16
08 грудня

Частина Чернівців сьогодні без води

12:53
08 грудня

На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
9 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
10 грудня о 10:00
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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На Буковині ґвалтівника та вбивцю засудили до довічного

Сьогодні, 15:59 / Коментарів: 0
На Буковині ґвалтівника та вбивцю засудили до довічногоАпеляційним судом Чернівецької області підтримано принципову позицію Сокирянського районного суду Чернівецької області у кримінальному провадженні щодо ґвалтівника та вбивці. Рішення суду, яким останнього було засуджено до довічного позбавлення волі – колегією суддів залишено без змін. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.

Не так давно, с. Романківці Сокирянського району спіткала трагічна новина про вбивство їх односельчанки. Розслідування злочину виявилося ще жахливішим.
Громадянин Р., 1986 року народження здійснив два напади з метою задоволення своєї статевої пристрасті.

Перший свій напад, напривелике щастя, йому не вдалося довести до кінця. Жінку врятувало те, що поблизу під’їжджав автомобіль, який освітив фарами нападника і той вимушений був тікати.

Небайдужість пересічних осіб врятувала їй життя. Готовність громадян до надання допомоги у такій жахливій ситуації, їх уважність і дієвість – убезпечили потерпілу від фатальних наслідків.

Проте, через два дні після цього, безжальний чоловік вирішив завершити свої злочинні задуми.

Знову, у пізню пору доби, перестрівши на безлюдній вулиці села його беззахисну жительку - схопив її, тримаючи в руках ніж. Жінка боролася з нападником але останній наніс їй близько 18 ударів по різним частинам тіла, включаючи голову та обличчя, а потім здійснив свій злочинний замисел.
Отримавши сексуальне задоволення, нападник зрозумів, що може бути викритий, а тому вирішив «позбутися» жертви вчиненого. Він задушив жінку та відтягнув її до розораної землі, присипав, щоб ніхто не знайшов її тіло.

Цинічно при цьому, злочинець викрадав речі своїх жертв.

Враховуючи те, що перед суддею постає не лише питання пізнання юридичної суті судової справи, але на практиці не рідко виникає не менш складне завдання – пізнання життєвої її складової, апеляційний суд не може залишити вказаний факт поза увагою громадськості.

В цьому випадку колегія суддів була стурбована тим, що підсудний холоднокровно вчинив вкрай жорстокий злочин, при не менш жахливих обставинах.
Засуджений чоловік раніше вже вчиняв аналогічний злочин і за його вчинення був позбавлений волі. Чому він не став на шлях виправлення? В чому прогалина?

Саме тому, апеляційним судом було зроблено висновок, що засуджений на шлях виправлення не став, а тому справедливим буде лише довічне позбавлення волі, з врахуванням суспільної небезпеки такої особи для інших людей та суспільства в цілому.

Крім цього, вважаємо, що слід звернути увагу і на те, що перша жінка, яка врятувалася не зверталася до працівників правоохоронних органів, а повідомила про вчинене вже після того як дізналася про смерть іншої постраждалої.

Невідкладне звернення громадян до працівників правоохоронних органів зможе допомогти не лише затримати злочинця, а й не допустити подібних дій у майбутньому.

Іншого можливого способу отримати дані про дії таких злочинців у правоохоронних органів може і не бути.
Позиція апеляційного суду по вказаній категорії злочинів є незмінною і уникнути відповідальності за вчинене нікому не вдасться!
Це стосується усіх без винятку. Спільними зусиллями злочинці будуть покарані.



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