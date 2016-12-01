Грип лютує на Буковині. Вже другий тиждень у школах карантин. Десятки тисяч буковинців хворіють і перехворіли ГРВІ та грипом Н3N2.
Депутат обласної ради, лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко задовго до епідемії грипу била тривогу. Бо область не була готова до боротьби з хворобою. Вакцинації лікарям досі не провели.
Якимось чином Департамент охорони здоров’я і керівник Оксана Андрієць не виділили кошти на закупку необхідних ліків. На початку епідемії в інфекційному відділенні ОКЛ було аж… 2 упаковки «Таміфлю». І все.
Депутат криком кричала, просила й благала владу й Департамент повернутися обличчям до проблеми. Не помагало нічого. Більше того, медичні керівники зробили спробу приховати хворобу. І знову ж Ольга Петрівна Кобевко власноруч виявила перших 5 хворих в області. Коли медичні функціонери і чиновники були приперті фактами вони змушені визнати, що область ступила на епідемічний поріг.
І тільки завдяки наполегливості депутата змушені були виділити 300 тисяч гривень для закупівлі ліків. Але тут зіштовхнулися з новою проблемою. З’ясувалося, що сотні аптек, якими переповнені Чернівці, не замовляють необхідних препаратів. Кажуть, що власники аптек не хочуть зайвий раз ризикувати. Якщо б не було епідемії, а вони б закупили ліки, то зазнали б витрат. Їхні гроші стали важливішими за наше здоров’я. Тому варто б було міській та обласній владі переглянути умови договорів оренди та діяльності аптек на наших теренах.
Якщо виявиться злочинна неготовність аптек до запобігання і лікування хвороб, відразу розривати з ними угоди. І гнати з міста рапатою мітлою таких бізнесменів, які наживаються на нашому здоров’ї.
Далі стало ще гірше. Лікар Ольга Кобевко зауважила:
– Для профілактики інфекції добре б було вживати недорогий препарат вітчизняного виробництва «Септефріл». Пігулки рекомендуються для використання у медичній практиці для профілактики і лікування інфекцій горла, порожнини рота. Пігулки тримають в роті до повного розсмоктування. Їх використовують 4-6 штук на добу після їжі.. Також у період епідемії варто носити марлеву пов’язку. Особливо хворим. Аби не заразити здорових.
Послухавши поради лікаря ми кинулися до аптек за марлевими масками та «Септефрілом». І яке розчарування нас чекало в аптеках по вулиці Руській, Головній, Університетській.
- Будь ласка, продайте упаковку «Септефрілу», - просимо аптекарів.
- Нема, - відповідають у всіх аптеках.
- Чому?
- Бо ніхто не запитує їх, - обурюються аптекарі.
- Тоді продайте марлеву маску.
- Нема.
- Чому?!
- Ми тільки замовили, - відповідають в аптеці по вулиці Руській. – Завтра привезуть…
Що це таке? Чому аптеки не готові до тих викликів, які робить нам природа і погода?
- Їм не вигідно, - говорить Ольга Кобевко.
- Що не вигідно?
- Торгувати дешевими ліками, - відповідає лікар-інфекціоніст. – «Септефріл» коштує від 3 до 5 гривень. Маска взагалі копійки. Тому й невигідно. Лікарі це розуміють. І часто змушені виписувати дорогі препарати, які нічим не кращі за наш вітчизняний.
Грип як і зима щороку наступає неочікувано. І знову місто не готове ні до зими, ні до грипу.
На прикладі аптек з’ясовується, шо є якась змова фармацевтів у місті. Вони завчасно не доставляють протигрипозні препарати аби не ризикувати своїми грошима, якщо епідемії не буде.
Аптеки замість дешевих і корисних препаратів стараються людям нав’язати дорогі не завжди потрібні ліки.
І нема на них управи за ці дії, які вже межують зі злочинами.
А все це через те, що досі ніхто не поніс справедливого покарання за все: Департамент і керівник – за те, що не підготувались до епідемії. А згодом зробили спробу замовчати її.
Аптеки за те, що свої надприбутки ставлять вище за наше здоров’я.
Василь Мудрий