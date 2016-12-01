Грип лютує на Буковині. Вже другий тиждень у школах карантин. Десятки тисяч буковинців хворіють і перехворіли ГРВІ та грипом Н3N2.Депутат обласної ради, лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко задовго до епідемії грипу била тривогу. Бо область не була готова до боротьби з хворобою. Вакцинації лікарям досі не провели.Якимось чином Департамент охорони здоров’я і керівник Оксана Андрієць не виділили кошти на закупку необхідних ліків. На початку епідемії в інфекційному відділенні ОКЛ було аж… 2 упаковки «Таміфлю». І все.Депутат криком кричала, просила й благала владу й Департамент повернутися обличчям до проблеми. Не помагало нічого. Більше того, медичні керівники зробили спробу приховати хворобу. І знову ж Ольга Петрівна Кобевко власноруч виявила перших 5 хворих в області. Коли медичні функціонери і чиновники були приперті фактами вони змушені визнати, що область ступила на епідемічний поріг.І тільки завдяки наполегливості депутата змушені були виділити 300 тисяч гривень для закупівлі ліків. Але тут зіштовхнулися з новою проблемою. З’ясувалося, що сотні аптек, якими переповнені Чернівці, не замовляють необхідних препаратів. Кажуть, що власники аптек не хочуть зайвий раз ризикувати. Якщо б не було епідемії, а вони б закупили ліки, то зазнали б витрат. Їхні гроші стали важливішими за наше здоров’я. Тому варто б було міській та обласній владі переглянути умови договорів оренди та діяльності аптек на наших теренах.Якщо виявиться злочинна неготовність аптек до запобігання і лікування хвороб, відразу розривати з ними угоди. І гнати з міста рапатою мітлою таких бізнесменів, які наживаються на нашому здоров’ї.Далі стало ще гірше. Лікар Ольга Кобевко зауважила:– Для профілактики інфекції добре б було вживати недорогий препарат вітчизняного виробництва «Септефріл». Пігулки рекомендуються для використання у медичній практиці для профілактики і лікування інфекцій горла, порожнини рота. Пігулки тримають в роті до повного розсмоктування. Їх використовують 4-6 штук на добу після їжі.. Також у період епідемії варто носити марлеву пов’язку. Особливо хворим. Аби не заразити здорових.Послухавши поради лікаря ми кинулися до аптек за марлевими масками та «Септефрілом». І яке розчарування нас чекало в аптеках по вулиці Руській, Головній, Університетській.- Будь ласка, продайте упаковку «Септефрілу», - просимо аптекарів.- Нема, - відповідають у всіх аптеках.- Чому?- Бо ніхто не запитує їх, - обурюються аптекарі.- Тоді продайте марлеву маску.- Нема.- Чому?!- Ми тільки замовили, - відповідають в аптеці по вулиці Руській. – Завтра привезуть…Що це таке? Чому аптеки не готові до тих викликів, які робить нам природа і погода?- Їм не вигідно, - говорить Ольга Кобевко.- Що не вигідно?- Торгувати дешевими ліками, - відповідає лікар-інфекціоніст. – «Септефріл» коштує від 3 до 5 гривень. Маска взагалі копійки. Тому й невигідно. Лікарі це розуміють. І часто змушені виписувати дорогі препарати, які нічим не кращі за наш вітчизняний.Грип як і зима щороку наступає неочікувано. І знову місто не готове ні до зими, ні до грипу.На прикладі аптек з’ясовується, шо є якась змова фармацевтів у місті. Вони завчасно не доставляють протигрипозні препарати аби не ризикувати своїми грошима, якщо епідемії не буде.Аптеки замість дешевих і корисних препаратів стараються людям нав’язати дорогі не завжди потрібні ліки.І нема на них управи за ці дії, які вже межують зі злочинами.А все це через те, що досі ніхто не поніс справедливого покарання за все: Департамент і керівник – за те, що не підготувались до епідемії. А згодом зробили спробу замовчати її.Аптеки за те, що свої надприбутки ставлять вище за наше здоров’я.Василь Мудрий