Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

На порозі Новий рік та Різдвяні свята. Більшість зустрічає ці свята з яскраво прикрашеною лісовою красунею, а до діток, на замовлення батьків, приходить “Святий Миколай”.
Не обходиться і без казкових героїв новорічних свят та “живої” музики в ресторанах і кафе, де проводяться зустрічі Нового року та корпоративні вечірки. Власники розважальних закладів, оплачуючи надані розважальні послуги, повинні виконати роль податкового агента, тобто утримати й перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. До того ж, відобразити суму винагороди у формі №1ДФ з ознакою доходу «102».
Послуги “Святого Миколая” та інших персонажів теж не є безкоштовними. Чернівецька ОДПІ нагадує усім талановитим громадянам, які виконують ролі святкових персонажів, що будь-який дохід, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку підлягає оподаткуванню.
Запрошуємо усіх, хто отримав неоподатковані доходи від продажу ялинок, надання послуг “Святого Миколая”, музичного супроводу свята, аніматорів задекларувати отримані доходи та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, або зареєструвати підприємницьку діяльність. У разі надання таких послуг у межах підприємницької діяльності податок сплачується в залежності від обраної системи оподаткування.
Увага! Не забувайте, що фізична особа, яка протягом року отримує дохід за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% та 1,5% військового збору.
Чернівецька ОДПІ бажає усім святкового настрою без податкових наслідків!
Консультації щодо правил оподаткування можна отримати у Центрі обслуговування платників податків.