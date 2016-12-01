Україна займає ганебне останнє місце в Європі за рівнем зарплати, - міністр соцполітики

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:07
09 грудня

Цьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину більше ПДВ

14:03
09 грудня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,7 млн. грн.

14:01
09 грудня

Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

Землекористування збагатило громаду Чернівців на 127,9 млн. грн.

11:50
09 грудня

Які путівки не оподатковуються

15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

14:42
08 грудня

18 грудня – вибори до об’єднаних громад у Вижниці і Вашківцях.. Хто переможе?

13:16
08 грудня

Частина Чернівців сьогодні без води

12:53
08 грудня

На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
9 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
10 грудня о 10:00
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Україна займає ганебне останнє місце в Європі за рівнем зарплати, - міністр соцполітики

Сьогодні, 13:53 / Коментарів: 0
Андрій Рева нагадав, що Уряд підвищує з 1 січня 2017 посадовий оклад працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 44%.

Україна займає ганебне останнє місце в Європі за рівнем зарплати, - міністр соцполітики

Українські зарплати - наймізерніші в Європі. Фото: Уніан.

Серед усіх європейських країн Україна посідає останнє за рівнем зарплат. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в п'ятницю, 9 грудня, під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, інформують Патріоти України.

«За рівнем заробітної плати Україна займає ганебне останнє місце в Європі, куди ми всі так прагнемо, а серед країн СРСР ми випереджаємо тільки Таджикистан поки що», - розповів Рева.

Міністр нагадав також, що з 1 січня 2017 року Уряд підвищив посадові оклади працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 44%.

«Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, в порівнянні з сьогоднішнім днем, з 1 січня 2017 виросте на 44% і таким чином буде ліквідовано розрив у 265 гривень, який існує між цим показником і затвердженим прожитковим мінімумом», - повідомив Рева.
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