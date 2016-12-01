Україна займає ганебне останнє місце в Європі за рівнем зарплати, - міністр соцполітики

Андрій Рева нагадав, що Уряд підвищує з 1 січня 2017 посадовий оклад працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 44%.
Українські зарплати - наймізерніші в Європі. Фото: Уніан.
Серед усіх європейських країн Україна посідає останнє за рівнем зарплат. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в п'ятницю, 9 грудня, під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, інформують Патріоти України.
«За рівнем заробітної плати Україна займає ганебне останнє місце в Європі, куди ми всі так прагнемо, а серед країн СРСР ми випереджаємо тільки Таджикистан поки що», - розповів Рева.
Міністр нагадав також, що з 1 січня 2017 року Уряд підвищив посадові оклади працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 44%.
«Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, в порівнянні з сьогоднішнім днем, з 1 січня 2017 виросте на 44% і таким чином буде ліквідовано розрив у 265 гривень, який існує між цим показником і затвердженим прожитковим мінімумом», - повідомив Рева.