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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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9 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
10 грудня о 10:00
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Партнери

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення

Сьогодні, 12:39 / Коментарів: 0
Ми не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення


Керівник депутатської фракції «Самопомочі» у Верховній раді Олег Березюк таких «колег» називає кріпаками. Аби «розкріпачити» депутатів, на Буковині проводиться службове розслідування. З цією метою Березюк приїхав в область.

- Ми проводимо серйозне службове розслідування, яке почалося після того, як отримали багато інформації, що голосування наших депутатів не відображає інтересів міста та області, а відображає інтереси окремих кооперативних олігархічних груп, - сказав Олег Березюк. - Це серйозне звинувачення. Тому наслідком цього роз-слідування буде висновок, який матиме свої наслідки.

Тавтологія слова «наслідки» повинна насторожити всіх депутатів від «Самопомочі». Особливо Чернівецької міської ради. Вони там уже відкрито підтримують партію «Рідне місто» і цього не соромляться, навпаки, цим гордяться. Наслідком стане розпуск фракції або за-міна депутатів. Хоча обласна фракція може нічим не поступитися міській, про висновки щодо неї Березюк так категорично не висловлювався.

А даремно. Бо ВО «Батьківщина» руками і коштами їхнього лідера Івана Мунтяна контролює мінімум 3 з 5 депутатів «Самопомочі».

А виходячи з того, що куратора партії в області Цуркана Мунтян прилаштував на посаду в облраді, він його не випускає з-під особистого впливу і контролю. Прикладом цього стало те, що «Самопоміч», яка має авторитет і повагу серед виборців у Вижницькому, Сторожинецькому та інших районах області, зараз на виборах до об‘єднаних громад виставляє менше половини кандидатів на округах. Скидається на те, що окремі депутати, керівники обласної організації «Самопоміч» увійшли у змову з «Батьківщиною», аби віддати їм потенційно свої голоси.

Ще один нюанс, якого не помітить людина, віддалена від місцевої політичної тусовки. В облраді є колегія. До неї входять голови комісії і фракцій. Кожна фракція має таких членів колегії, як мінімум, два. А то й три та більше.

Тільки «Самопоміч» представлена одним Іваном Гешком, котрий є головою комісії і одноосібно керівником фракції. Але не хоче поступитися жодною посадою. Чи, може, Іванові Мунтяну так вигідно, аби ті, хто справедливо його і «Батьківщину» критикують, не входили до колегії?
Таким чином Іван Гешко підігрує Мунтянові та ВО «Батьківщині».

Олег Березюк не погоджується з такою позицією партії на Буковині. Тому говорить про відкликання депутатів.
- Законодавство передбачає процедуру відкликання з органів місцевої ради депутатів. Це непросто. Бо зачіпає гідність людей. Але сподіваємося, що місцевий партійний осередок у Чернівцях і області буде мати достатньо духу. Для того, щоб витягнути цих людей, які, можливо, потрапили у халепу, бо людина в нашій партії є центром, заради людини все робиться. А людина слабка…

Якщо керівництву об‘єднання «Самопоміч» стане сил, ресурсів, духу здійснити задумане і змінити бодай одну фракцію та кількох керівників на Буковині, то авторитет партії зросте. А про те, що міняти треба, навіть не варто задумуватися. Рік після виборів, на яких партія виграла навіть там, де не виставляла свого кандидата, пройшов у «політичному партійному штилі». І Цуркан, і Рогатюк робили все для того, аби партія в області не розвивалася, аби якнайменше була представлена у ЗМІ та серед людей. Це що за позиція партійної сили?!

Навіть зараз, коли депутати обласної ради від «Самопомочі» здійснюють спроби прозвітувати про свою роботу за рік і таким чином притягнути увагу людей до партії, її голова обкому Андрій Рогатюк створює різні бюрократичні перешкоди, аби цього вони не зробили. За таких умов варто замислитись про те, чи не працює він взагалі на інші політичні сили. Також варто б було партії визначити конкретну роль і місце у її лавах Ярослава Цуркана. Бо про нього в області ходять різні чутки. То пов‘язують його з Папієвим та папієвським синком, котрого, будучи міським головою Заставни, Цуркан пропагував на народне депутатство від парії регіонів. То тепер не довіряють Цуркану у зв‘язку з переходом на службу до Івана Мунтяна. Так і кажуть в області: Цуркан служить Мунтяну. А посада начальника відділу облради - тільки ширма цієї служби.

Чи справляє така позиція негативний вплив на рейтинг партії? Ще й як! На минулих виборах у Заставні (там, де Цуркан був мером) і у районі одні із найнижчих результатів за «Самопоміч». У той час, коли там проживають виборці, яким зрозуміла і близька ідея «Самопомочі». Але позиція Цуркана та Рогатюка не зрозуміла народу. Ось вам і результат. Менше 4% виборців проголосувало за “Самопоміч” у Заставнівському райо-ні. Це трішечки вищий результат, ніж в Герцаївському районі, де проживає багато румунів.

Якщо Олег Березюк і керівництво «Самопомочі» проконтролюють ситуацію в області та зроблять відповідні висновки, то цю партію чекає велике майбутнє на теренах Буковини. Якщо ні, то й ні… Бо розвитку партії з цими керівниками у нас не буде.

Цьому підтвердження - останні результати підготовки до виборів об‘єднаних громад у Вижницькому та Сторожинецькому районах.

Минулого року там партія набирала більше 6 відсотків голосів тоді, коли навіть нікого не виставляла кандидатами на округах. Така позиція вважалася правильною рік тому. Аби різні пройдисвіти не використали бренд парії для власних цілей (хоча у Чернівцях не вдалося убезпечитися від них). Але минув рік. Є результат. Та місцеве керівництво його не використовує. Воно живе вчорашнім днем. Або не бажає працювати та розвивати структури. Зараз на виборах об‘єднаних громад менше половини кандидатів в округах і жодного кандидата на міського голову.
Подальше нехтування довірою виборців стає злочином.

Тому Олег Березюк говорив про відповідальність тих, хто нині у партії та її керівництві на Буковині. Та кому слова ті потрібні, коли на зустріч з головою парламентської фракції не з‘явився навіть голова обласної організації «Самопоміч» Андрій Рогатюк.

Напевне, у нього були важливіші особисті справи, аніж партійні.

Зараз важливо, який висновок з цієї ситуації зробить пар-тійна організація місцева та всеукраїнська. Від нього буде залежати, чи зможе «Самопоміч» у Чернівецькій області посісти чільне місце серед партійної еліти, чи пастиме задніх лузерів, котрі ні на що не здатні.

(Далі буде)
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