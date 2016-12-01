УНСОвці затримали "КамАЗ" з контрабандною деревиною

Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив активіст Микола Басараб.
- Після безсонних чергувань у карпатських лісах, об"єднавши зусилля з Івано -Франківським керівником УНСО-Михайлом Бойчуком (псевдо "Хімік"), ми змогли затримати "КамАЗ", завантажений лісом. Ні чіпів, ні документів на перевезення деревини у працівників лісгоспу не виявилось, а значить-це кримінал.
Але ми не прокурори, а лише свідомі українці, без особливих вповноважень, тому, згідно закону, викликали поліцію. До приїзду правоохоронців ми своїми тілами блокували дорогу, щоб лісовоз залишався на місці, також треба було не дозволити почіпувати колоди, тому що це лісгоспівці мали зробити ще при завантаженні причепа.
Поліцейські склали протокол про кримінальне правопорушення, згідно якого "КамАЗ" з лісом було конфісковано. Зараз ми тримаємо руку на пульсі подальшого розгляду цієї справи. І так буде з кожним, чия рука потягнеться красти.