У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу громадян - платників податку на доходи фізичних осіб на можливість повернути частину податку, сплаченого із заробітної плати у минулому році, реалізувавши право на отримання податкової знижки до 31 грудня 2016 року.
Право на податкову знижку регламентується ст. 166 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ). До податкової знижки включаються фактично здійснені витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів). При цьому, у зазначених документах обов’язково має відображатися вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Зокрема, до витрат, які можна компенсувати за рахунок відповідної пільги, відносяться:
- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;
- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
- суми коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;
- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;
- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;
- суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
- суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Право на отримання податкової знижки за 2015 рік на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 ст.166 ПКУ).