Упродовж одинадцяти місяців цього року бюджет столиці Буковини отримав 127,9 млн. грн. плати за землю, що на 31,8 млн. грн., або на чверть перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, майже 64 відсотки плати за землю, або 81,6 млн. грн. отримала казна Чернівців від орендарів. Найбільше орендної плати за землю сплатили юридичні особи – 61,5 млн. грн. Інші 20,1 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі землі – фізичні особи.
Земельний податок наповнив бюджет міста на 46,3 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 45,2 млн. грн., а громадяни – 1,1 млн. грн.
Нагадаємо, що плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Даний платіж у повному обсязі надходить до місцевого бюджету.