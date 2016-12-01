На Буковині прикордонникам довелось стріляти, щоб зупинити контрабандистів

Заходи з протидії протиправній діяльності пов’язаної з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнових виробів і надалі тривають на Буковині.
Так, сьогодні вранці на околиці населеного пункту Руська, охоронцями кордону відділу «Селятин» та мобільної прикордонної застави «Чернівці» затримано автомобіль із 40 ящиками тютюнових виробів - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
На уазик, що був вщерть забитий сигаретами марки «Марбле» та «Ашіма» прикордонники вже очікували, маючи інформацію від оперативних підрозділів ЗхРУ. Аби не уможливити спробу втечі водія та його пасажира, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл вгору з автоматичної зброї.
Наразі автомобіль із сигаретами передано співробітникам Національної поліції, що прибули на місце затримання. Відносно чоловіків то їм доведеться відповідати перед законом за переміщення контрафактної продукції.