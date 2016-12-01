ПОДАРУЙ ДІТЯМ РАДІСТЬ НА СВЯТА!

Що, Де, Коли

в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.

в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн" , за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича

в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .

Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.

у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника . У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.

Вхід вільний.