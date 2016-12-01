Як партії дотримувались гендерних квот під час формування виборчих списків до об’єднаних громад на Буковині

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Новини
11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

Землекористування збагатило громаду Чернівців на 127,9 млн. грн.

11:50
09 грудня

Які путівки не оподатковуються

15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

14:42
08 грудня

18 грудня – вибори до об’єднаних громад у Вижниці і Вашківцях.. Хто переможе?

13:16
08 грудня

Частина Чернівців сьогодні без води

12:53
08 грудня

На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?
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Що, Де, Коли
9 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
10 грудня о 10:00
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Партнери

Як партії дотримувались гендерних квот під час формування виборчих списків до об’єднаних громад на Буковині

Сьогодні, 10:42 / Коментарів: 0
Як партії дотримувались гендерних квот під час формування виборчих списків до об’єднаних громад на БуковиніВідповідно до статті 4 Закону України «Про місцеві вибори»: «Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку». Експерти Чернівецького обласного КВУ проаналізували списки політичних партій до Вашківецької, Вижницької та Сторожинецької міських об’єднаних громад на предмет дотримання гендерних квот.

Вашківецька міська об’єднана громада
Кандидатів висунули 8 політичних партій, з яких лише дві дотримались гендерної квоти. Так, у списках партії «Самопоміч» з 11 кандидатів – 8 жіночої статі (64%), у ВО «Батьківщина» з 27 кандидатів – 8 жінок (30%). 27% жінок у списках кандидатів від «Народного фронту», 26% – у ВО «Свобода» та партії «УКРОП». У РПЛ – 23% представників жіночої статі, у БПП – 19%. Найменшу кількість жінок включила до списку Аграрна партія – всього 2 кандидатів з 27, що становить менше 10%.

Вижницька міська об’єднана громада
Кандидатів висунули 10 політичних партій, гендерної квоти витримали половина з них. Найбільша кількість представниць жіночої статі зареєстрована у списках ВО «Батьківщина»: 15 з 27 або 55%. «Самопоміч» висунула у списках 35% жінок, Аграрна партія та «Наш край» – по 33%, БПП – 30%.
Менше запропонованої законодавцями гендерної квоти висунули наступні політичні сили: РПЛ (28%), УКРОП (26%), ВО «Свобода» (22%), «Народний фронт» (19%). Найменшу кількість жінок висунула по списках партія «Сила людей» – всього 4 з 24 кандидатів, що становить близько 17%.

Сторожинецька міська об’єднана громада
Найкраща ситуація з дотриманням гендерної квоти склалась в Сторожинці. Кандидатів висунули 10 політичних партій, гендерної квоти дотримались – шість. Найбільшу кількість жінок висунуло об’єднання «Самопоміч» – 44%, ВО «Батькіщина» та Аграрна партія – по 32%. У партії «Народний контроль» – 31% жінок, у «Нашого краю» та РПЛ – близько 30%. Менше встановленої гендерної квоти висунули кандидатів наступні партії: «Народний фронт» (29%), БПП (27%), «Свобода» (22%), «Народна партія» (17%).

Підсумовуючи, можемо відзначити, що лише «Самопоміч» та ВО «Батьківщина» дотримались гендерної квоти у списках до всіх трьох міських рад. Політсила «Народний контроль» теж витримав гендерну квоту, але висував список лише до однієї ради.
Нагадуємо, вибори у зазначених об’єднаних громадах відбудуться 18 грудня 2016 року.

Прес- служба обласного КВУ
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