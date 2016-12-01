Як партії дотримувались гендерних квот під час формування виборчих списків до об’єднаних громад на Буковині

Відповідно до статті 4 Закону України «Про місцеві вибори»: «Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку». Експерти Чернівецького обласного КВУ проаналізували списки політичних партій до Вашківецької, Вижницької та Сторожинецької міських об’єднаних громад на предмет дотримання гендерних квот.Вашківецька міська об’єднана громада
Кандидатів висунули 8 політичних партій, з яких лише дві дотримались гендерної квоти. Так, у списках партії «Самопоміч» з 11 кандидатів – 8 жіночої статі (64%), у ВО «Батьківщина» з 27 кандидатів – 8 жінок (30%). 27% жінок у списках кандидатів від «Народного фронту», 26% – у ВО «Свобода» та партії «УКРОП». У РПЛ – 23% представників жіночої статі, у БПП – 19%. Найменшу кількість жінок включила до списку Аграрна партія – всього 2 кандидатів з 27, що становить менше 10%.Вижницька міська об’єднана громада
Кандидатів висунули 10 політичних партій, гендерної квоти витримали половина з них. Найбільша кількість представниць жіночої статі зареєстрована у списках ВО «Батьківщина»: 15 з 27 або 55%. «Самопоміч» висунула у списках 35% жінок, Аграрна партія та «Наш край» – по 33%, БПП – 30%.
Менше запропонованої законодавцями гендерної квоти висунули наступні політичні сили: РПЛ (28%), УКРОП (26%), ВО «Свобода» (22%), «Народний фронт» (19%). Найменшу кількість жінок висунула по списках партія «Сила людей» – всього 4 з 24 кандидатів, що становить близько 17%.Сторожинецька міська об’єднана громада
Найкраща ситуація з дотриманням гендерної квоти склалась в Сторожинці. Кандидатів висунули 10 політичних партій, гендерної квоти дотримались – шість. Найбільшу кількість жінок висунуло об’єднання «Самопоміч» – 44%, ВО «Батькіщина» та Аграрна партія – по 32%. У партії «Народний контроль» – 31% жінок, у «Нашого краю» та РПЛ – близько 30%. Менше встановленої гендерної квоти висунули кандидатів наступні партії: «Народний фронт» (29%), БПП (27%), «Свобода» (22%), «Народна партія» (17%).
Підсумовуючи, можемо відзначити, що лише «Самопоміч» та ВО «Батьківщина» дотримались гендерної квоти у списках до всіх трьох міських рад. Політсила «Народний контроль» теж витримав гендерну квоту, але висував список лише до однієї ради.
Нагадуємо, вибори у зазначених об’єднаних громадах відбудуться 18 грудня 2016 року.Прес- служба обласного КВУ