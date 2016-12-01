Корупція на сніданок

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

Землекористування збагатило громаду Чернівців на 127,9 млн. грн.

11:50
09 грудня

Які путівки не оподатковуються

15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

14:42
08 грудня

18 грудня – вибори до об’єднаних громад у Вижниці і Вашківцях.. Хто переможе?

13:16
08 грудня

Частина Чернівців сьогодні без води

12:53
08 грудня

На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?
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Що, Де, Коли
9 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
10 грудня о 10:00
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Корупція на сніданок

Сьогодні, 10:34 / Коментарів: 0
Корупція на сніданок Чому ми не хочемо боротися? Чому нас влаштовує смачна, звикла і всіма улюблена страва - хабарництво. Яка подається на столи кожного українця, вже такою буденною і водночас аморальною. Беззаконня уразило і знерухомило нас як ланку, як окрему одиницю, як врешті-решт людину. Нікого не дивує ані продажність системи, ані беззаконня, а навпаки, з новою силою заманює у замкнене коло фальсифікації. Взаємовідносини давно втратили вагомий аспект людяності, на противагу чому порочність бік о бік крокує з нами по житті.

З чого все почалось? Як не дивно, проте ще з давніх часів, коли цівілзація буду далека для тогочасного жителя проблема продажності мала своє місце. На сторінках Біблії знаходимо послання: “Дарів не приймай, тому що лани сліпими роблять зрячим і перетворюють справу правих”(Вих23:8). Виходячи з цих слів можна припустити, що солодка отрута людства –хабарництво не тільки тисячоліттями смакувала суспільству, а досягла неспроможних вершин, стала улюбленою та незамінною, витіснивши чесність.
Корупція впевненно і глибоко осіла в нашому сьогоденні. Одним із яскравих прикладів цього явища є спроба віднайти ту саму рушійну силу, яка щоденно, щогодинно запускає корупційний механізм. Хто винен? Той що підносить “дари” чи той хто без тіні сумління їх приймає? В тенетах подібного “гріха” можна легко заплутатись, проте так і не хапанути за комір злочинця. Проблема заключаєтся в тому, шо ми,люди, надиво спокійно сприймаємо беззаконня, мало того, самі ж “підкидуємо дровець у палаючу хатину”, а нас між іншим, в ній ще жити, зрештою нашим нащадкам. Якщо тепер хочеться вийти від свавілля, то що ж буде далі? Чи далі вже вийти буде нічим, бо й голос відберуть. А все поступово проте впевненно до цього йде.


В чому причина? Погані закони чи зрештою погані люди? Чи може одна сторона копійчини зовсім не виключає іншу, а навпаки, багатогранно доповнює, створюючи взаємовигідний союз. Чи можливо нас абсолютно задовільняє стан подібних речей, тому більше окрім скарг на корупцію ми не те що не здатні, ми навіть НЕ зацікавлені у знешкодженні даної вади. Якщо нами керують і відповідно володіють хрумкі, зелені папірці, спрага до збагачення, то хіба ми можемо розраховувати на такі якості як любов, взаємопідтримки, милосердя від собі подібних?
В цій статті ви не знайдете рішення хабарництва, не відшукаєте винних адже людина не вправі судити інших. Будьте чесними з собою, можна ввести в оману будь-кого проте оголена душа завжди бачить глибше, а відповідно і болить. Не дайте зачерствіти серцю, адже воно нажаль лише єдине, яке не спотворене людським гріхом. І ще, ледь не забула, завтра обов'язково поснідайте.


Любов Турецька
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