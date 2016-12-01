Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

Народна трибуна
Крик душі
«Нещодавно з нашого містечка кудись зникла спеціальна машина, до якої ми виносили тверді побутові відходи, і тепер нас змушують самотужки вкидати важкі пакети до кузова іншої, належно для цих цілей не обладнаної, з високими бортами, - крик душі мешканців вул. Тургенєва та Української в м. Кіцмань. - А оскільки серед нас багато літніх людей, за станом здоров`я займатися таким «баскетболом сміттєвими пакетами» уже зовсім не до снаги. Тим більше, що трапляються випадки, коли мішки розриваються і сміття сиплеться просто на голови… Запитавши водія, куди поділася обладнана спеціальним ковшем-підйомником «сміттєвозка», яка обслуговувала нас досі, почули у відповідь, що вона буцімто передана Вижниці. Чому так сталося, незрозуміло - якщо нашу машину комусь передано, то як надалі бути нам? Чому ми маємо терпіти такі незручності? Вважаємо це справжнім знущанням з боку комунальних служб, які повинні дбати не тільки про екологічно чисте довкілля (цілковито схвалюємо відсутність сміттєвих контейнерів на вулицях нашого міста), але й надавати людям нормальні умови для викидання твердих побутових відходів. Тим паче, що усі ми сумлінно щомісяця сплачуємо за послуги з їх вивезення. Допоможіть вирішити проблему, створену комунальною службою, покликаною дбати не тільки про чистоту та охайність нашого затишного містечка, а й про людей, які у ньому мешкають».
Писк влади
Як пояснюють у Кіцманському виробничому управлінні житлово-комунального господарства, проблеми споживачів зрозумілі. Справді, впродовж багатьох років для вивезення сміття комунальники використовували спеціальну машину, котра була надана місту в тимчасове користування управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, де і перебувала на балансі. 24 жовтня 2016 року надійшло розпорядження з Міністерства екології України стосовно передачі цієї одиниці спецтранспорту Національному парку «Вижницький».
Наразі комунальники Кіцманя відремонтували старенький автомобіль та використовують його для вивезення побутових відходів. В межах місяця-півтора сподіваються відремонтувати і пристрій для завантаження (маніпулятор), вже внесли плату за необхідні для цього ремонту запасні частини. Міська рада м. Кіцмань та УЖКГ почали працювати над вирішенням питання придбання нової спецтехніки вже в наступному, 2017 році.
Кіцманське виробниче управління житлово-комунального господарства просить у мешканців міста вибачення за незручну ситуацію, яка наразі склалася у зв`язку з відсутністю належної спецтехніки для вивезення сміття, та запевняє, що найближчим часом постарається вирішити проблему, про яку йдеться. У разі виникнення труднощів із завантаженням сміттєвоза слід звертатися до управління ЖКГ за тел. у Кіцмані 2-15-75 (директор); 2-15-49; 2-15-48.
Підготувала Наталія БРЯНСЬКА