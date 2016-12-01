Очевидець трагедії в Княжичах розповів, хто почав стріляти першим

Першими вогонь відкрили співробітники спецпідрозділу КОРД – таку версію фатальної стрілянини озвучив очевидець із поліції охорони.
Тим часом селяни скаржаться, що після поліцейського інциденту вони втратили спокій, а бізнесмен, якого намагалися пограбувати, тепер планує продати свій дім, – йдеться в сюжеті ТСН.
Сусіди кажуть, що сигналізації в селищі за 30 км від столиці спрацьовують досить часто. «Може, раз на місяць, а причини дуже різні: то миші забігли, то павук сів на датчик. Сигналізація – це будні, а крадіжки – особисто в мене і моїх сусідів ніхто нічого не крав», – розповіла господарка однієї з осель пані Тамара.
Генерал Сергій Будник твердить, що поліцейські охорони, які приїхали до будинку на виклик сигналізації, навіть не здогадувалися, що поруч у недобудові в засідці сидять їхні колеги. Вони справді думали, що затримали двох грабіжників, а не своїх колег, і навіть викликали ще одну машину підтримки. Натомість затримані розвідники відмовилися представлятися. «Співробітники поліції представилися, вони надали посвідчення службові, окрім того, що знаходилися у службовому автомобілі. Я так розумію, інструкція розвідників забороняє їм таке ж робити», – пояснюють у держохороні.
Хто із двох підрозділів перший відкрив вогонь, офіційно ще з’ясовують. Але один із працівників ДСО, який тоді працював, запевняє, що стріляти почали ті, хто проводив спецоперацію. «Перші стріляли співробітники КОРДа – це 100%. Це два метри від мене відбувалось. Наші не стріляли, вони не могли бачити, вони сиділи в машині. У мене навіть у думках не було, що вони почнуть стріляти – вийди по-людськи, поклади мене на землю… У мене шеврони були ДСО, двері відкриті: «поліція» написано. Через п’ять секунд кричали: Боже, що ми наробили, ми своїх розстріляли. Це я чув, лежав на землі», – розповів свідок.
Ще одна загадка цих подій: яку таку небезпечну банду грабіжників ловили серед ночі поліцейські? У Княжичах гадки не мають, бо про гучні грабежі селяни не чули. «В селі у нас не орудує ніяка банда. Це у нас село тут давно, а там побудувалися круті – то типу окреме село», – іронізують місцеві жителі. Село, де живе близько шести тисяч людей, справді розділене на багатих і бідних. Масив, де стався інцидент, забудовується здебільшого силовиками, прокурорами, суддями. Охорону там несуть працівники ДСО чи приватні структури. Місцеву самооборону, телефон якої висить при вході в сільську раду, туди не підпускають. Прості люди впевнені, що грабунки – справа рук самих правоохоронців. «Вони самі це все організували, оці крадіжки. Поліція. Навіщо? Це їх спитайте», – кажуть місцеві.
Як уже повідомлялося, у вівторок, 6 грудня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід шістьом членам банди грабіжників, які збиралися грабувати будинок в селі Княжичі Київської області. Всім членам банди інкримінується підготовка до розбою та незаконне зберігання зброї. Разом із тим директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко спростував, що одного з КОРДівців добивали під час трагедії в Княжичах. Нагадаємо, 4 грудня під Києвом загинули п’ятеро поліцейських в результаті випадкової перестрілки між бійцями КОРДу, копами-розвідниками і співробітниками Державної служби охорони. Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту, прокуратура встановить причини та обставини стрілянини. У свою чергу, президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним загиблих під Києвом п’ятьох поліцейських, а також пообіцяв, що всі винні у вбивстві поліцейських будуть покарані. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/12/06/ochevydets_tragedii_v_knyazhychah_rozpoviv_hto_pochav_strilyaty_pershym_1004357