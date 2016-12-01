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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

14:42
08 грудня

18 грудня – вибори до об’єднаних громад. Хто перемагає?

13:16
08 грудня

Частина Чернівців сьогодні без води

12:53
08 грудня

На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

13:23
07 грудня

Податківці чекають на Святого Миколая

13:22
07 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

12:56
07 грудня

Підприємець має сплачувати за землю під кіоском

17:50
06 грудня

Де у Чернівцях можна купити ялинку

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?
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Що, Де, Коли
8 грудня о 9.00
у сесійній залі відбудеться продовження сесії міської ради.
о 14.00 - презентація проекту бюджету міста на 2017 рік, сесійна зала.
о 16.00 в 202 кабінеті - засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в м.Чернівцях.
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 12:00
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.

Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
8 грудня о 18.30
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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"Женщины из аппарата республики носят норку, а мужчины – милитари. Обедать они ходят в ресторан "Пушкинъ", где для нас оказалось дорого", - журналісти "Дождя" розповіли про свій візит в "ДНР"

Сьогодні, 14:47 / Коментарів: 0
"Женщины из аппарата республики носят норку, а мужчины – милитари. Обедать они ходят в ресторан "Пушкинъ", где для нас оказалось дорого", - журналісти "Дождя" розповіли про свій візит в "ДНР"
Кореспонденти "Дождя" виявилися хитрішими за російських бойовиків - диск з цінними матеріалами про життя "молодої республіки" вони зберігали не в орендованій квартирі, тому змогли через деякий час отримати його через небайдужих громадян.

Кореспонденти російського телеканал "Дождь" розповіли про свою поїздку в окупованих Донецьк, спілкуванні з "чиновниками" і жителями міста, звинуваченнях і затримання в "МДБ ДНР". Спогадами поділився журналіст Сергій Єрженков, передають Патріоти України та пропонують і вам ознайомитися із його безсумнівно цікавою історією.

"Первые часы после нашего задержания на сайте МГБ висел лживый пресс-релиз, в котором не было ни слова о нашей аккредитации. Рабочая версия – мы работали без необходимых на то разрешений. Версия несостоятельная в первую очередь потому, что мы не настолько отважные ребята, чтобы в городе, где на каждом перекрестке стоят вооруженные люди, на свой страх и риск доставать камеры. Да и переписка с помощницей Захарченко Аленой Алексеевой, как ее ни удаляй вручную, из какого-нибудь "облака" обязательно вылезет.

Стирать флешки, удалять из моей почты все письма за 2016 год, чтобы замести следы, – так же бессмысленно, как бороться с техническим прогрессом орудиями бронзового века. Единственное, на что хватило ума и знаний киберспециалистов молодой республики, - вскрыть мой телефон, судя по характеру повреждений – с помощью долота или стамески, извлечь оттуда материнскую плату и постучать по ней молотком. Что-что, а это у них хорошо получается, остальное – пока не очень. Поэтому пресс-релиз пришлось на ходу переписывать и выдумывать новую причину, почему нас выдворили из Донецка.

Аккредитацию мы получали на Пушкина, 7. Здание бывшего бизнес-центра, где теперь заседает Народный совет. На карусельных дверях наклеены стикеры – пистолет, перечеркнутый красным ("вход с оружием запрещен"). Охраняют, но так, чтобы это не очень бросалось в глаза: пиджак в полоску, в одной руке портфель, в другой – пластиковый стаканчик с кофе. Почти бизнесмен, если бы не галстук на резинке. Отполированный до блеска пол из черного мрамора, люстра в отражении и ненавязчивый скрип кожаной обуви. У администратора на ресепшен из-за уха предательски выглядывает витый проводок. Именно в таких местах встречаются плохие русские из плохих американских фильмов о мафии.

За нами спускается помощница Захарченко Алена Алексеева, у нее репутация "главной политтехнологини ДНР".

– Не успели приехать, – говорит она, открывая сайт "Дождя" на своем смартфоне в лифте, - а уже что-то написали. Мы вас внимательно читаем. Если не понравиться, больше не пустим. Шучу… Надеюсь, вы ко мне не в той футболке с Шевченко пришли?

На офисный стул накинута норковая шуба, на стене – портрет Захарченко в военной форме. Нервно перебирает фиолетовыми ногтями по столу. Новые люди, незнакомые порядки – пока присматриваемся, от выводов воздерживаемся. Нам только предстоит узнать, что все женщины, работающие в аппарате республики, носят норку, а мужчины, за исключением, пожалуй, тех, что работают в министерстве образования, – милитари. Обедать они ходят в ресторан "Пушкинъ" в том же здании, где икру щуки подают на подушке из льда, а официанты, гостям на утеху, могут прочитать что-то из классики. Сами там не были, потому что дорого, знаем лишь по рассказам.

Вечером первого дня ужинаем в "Донмаке". "Макдональдс" уехал, а клоун Роналд остался. Людей немного. На входе флаг "ДНР". Говорят, всех предпринимателей обязывают украшать символикой фасады зданий, иначе грозят отобрать лицензию. Всего в Донецке три "Донмака", и все принадлежат разным индивидуальным предпринимателям. Самое интересное – все они зарегистрированы в Єдином державном реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Так работают многие донецкие предприятия – регистрируя фирмы-двойники на территории Украины и облагаясь двойным налогом. Никто не знает, что будет завтра и как долго просуществует республика. Крупнейшее предприятие республики – Донецкий металлургический завод – по-прежнему в юрисдикции Украины и продолжает платить своим сотрудникам зарплату в гривнах. Завод принадлежит Виктору Нусенкису, которого называют близким другом Виктора Януковича.

В Донецке процветает рынок так называемого "низового обнала". Работает это так: рабочий металлургического завода, получив на карту зарплату в гривнах, переводит деньги через интернет-банк на счет фирмы, назовем ее "Рога и копыта", и тут же получает эту же сумму в рублях. Комиссия составляет 10 процентов.

Я встречаюсь с первым местным жителем. Опасаясь слежки, два часа хаотически перемещаемся по Донецку. Пытаюсь понять алгоритм наших передвижений, включить внутренний навигатор и запомнить маршрут, но это бесполезно. Кажется, мой собеседник и сам запутался и уже не понимает, куда мы идем. Главное – не стоять на месте и не привлекать внимания.

– Мы же не дураки – быть гражданами банановой республики, которую не признает даже Россия, - как у 99 процентов населения Донецка, у моего собеседника по-прежнему украинский паспорт. Никто пока не спешит следовать примеру Ивана Охлобыстина. - Куда нас пустят с этими паспортами, куда возьмут наших детей с этими липовыми аттестатами?! В его семье так думают не все. Жена целиком и полностью на стороне республики, из-за чего в их семье нередко возникают конфликты.

– В какой-то момент мы зареклись говорить о политике. Многие наши знакомые, по двое, а то и по трое детей, развелись на этой почве.

Семьи распадаются не только из-за идеологических разногласий. Как рассказала одна женщина, с которой мы ехали в маршрутке, в городе появилось много новых мужчин.

– Вот у меня профиль в "Одноклассниках". Там ясно написано – замужем, двое детей отмечено. И все равно ко мне лезут мужчины, какие-то ополченцы с Углича и Волгограда, и их не смущает мой статус: "Молодая-красивая, не желаете со мной дружить?" Это я вам в вежливой форме передаю, что они мне пишут.

Десять часов вечера, дело близится к комендантскому часу, который наступает в 11. На улице все меньше людей, троллейбусы уже не ходят. Я прощаюсь со своим собеседником и иду к дому, где мы сняли квартиру. Телефон разряжается, Василий [Полонский] к трубке не подходит. Пишу ему во все мессенджеры, одно сообщение другого свирепей, – бестолку. А комендантский час уже близок… Набираю наугад номера квартир на домофоне – отвечает женщина с 5 этажа. Объясняю ей ситуацию – коллега не берет трубку, не знаю, где он, что с ним, на стук в квартиру не реагирует. Пока хозяйка нашей квартиры спешит мне на выручку со вторым комплектом ключей, соседка приглашает к себе в квартиру и угощает кофе.

– Сегодня днем уже приходили странные люди. Позвонили мне в домофон, сказали, что скорая, в 11 квартиру. А 11 у нас на втором этаже, а 13, где вы остановились, – на четвертом. Я открываю дверь, посмотреть, кто вошел, вижу мужчину в военных штанах у вашей квартиры на четвертом. Вы же в 11, говорю. А он мне удостоверение какое-то показал и жест такой рукой сделал – мол, уйди и дверь закрой. По вашу душу, наверное, приходили.

Худшие мои опасения не подтвердились – Василий просто крепко заснул, – но после рассказа впечатлительной соседки я решил на всякий случай хранить жесткий диск в другом месте. Точно не в этой квартире. Передавать его на хранение другим людям было опасно, все наши встречи, думаю, отслеживались, поэтому мы сделали тайник. Как показали дальнейшие события, наша осторожность была оправданной. После того как все страсти улеглись, мы нашли человека, а вернее нескольких, которые согласились абсолютно безвозмездно, на свой страх и риск, провезти этот диск через границу. Донецк-Волноваха-Мариуполь-Москва. И вот, наконец, этот диск у нас!"

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