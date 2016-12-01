У сім’ї Проданів почалися проблеми

Спочатку приїхав Олег Березюк з «Самопомочі» і пообіцяв фракцію у міськраді розформувати, депутатів поміняти. Василю Продану і його «Рідному місту» це не тільки не до вподоби, а й небезпечно. Коли не буде депутатів, які голосують так, як «треба», то не буде того, що задумано раніше. Та й розвалиться все. І почало витися. Вже й фракція ВО «Свобода» перестає слухатися «Рідного міста», а за ними й наркоконтроль відлучається. І, насамкінець, ВО «Батьківщина» хоче повернутися до Мунтяна…
Все пропало.
Але біда не ходить одна.
У Оксани Продан вкрали авто. Воно дороге і новеньке. Куплене у жовтні 2016 року за 1053752 грн. Це джип Тойота RAV4 чорного кольору. Хоч куплений він у Києві, а зареєстрований у Чернівцях СЕ 1357 ВІ.
Вкрали з двору, де мешкала на той час пані Оксана. Вона так і написала: «Вночі у мене вкрали машину».
Щоправда народний депутат не вказала, де саме вкрали авто: з двору, де квартира у Києві 192,4 кв. м, чи там, де 115 кв. м, чи може там, де 122,3 кв. м, чи може там де офіс у Києві 90,6 кв. м? Чи може машина була на машиномісці у підземному паркінгу 14,2 кв. м?
Звичайно, шкода, що таку дорогу річ викрали у сім’ї Проданів.
На щастя їм, у них це не остання машина. Бо ще залишаються дві: Land Cruser Тойота 2010 р. в. та ще одна така ж Тойота RAV4, яку вкрали. Але це трохи старіша – 2011 року випуску.
Недруги сім’ї Проданів, напевне, тішаться тоді, коли Оксана з Василем сумують. Але нехай вони дуже й не тішаться. Бо й з ними таке може статися. Ніхто ж бо не застрахований від злодіїв.
А ми звертаємося до всіх, хто бачив десь чорну «Тойоту» RAV4 СЕ 1357 ВІ, 2016 р. в. повідомте поліцію, або народного депутата фракції БПП «Солідарність» Оксану Продан. Або її чоловіка, голову фракції «Рідне місто» Чернівецької міської ради Василя Продана. За будь-яку інформацію вони віддячать.