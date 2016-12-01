Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст

Володимир Путін / Фото з відкритих джерел
В оточенні президента Росії, яке ним керує, зрозуміли, що Володимир Путін став програним персонажем.
Таку думку професор Державного університету Ілії у Грузії, журналіст Олег Панфілов висловив у коментарі "Обозревателю".
Панфілов переконаний, що заява глави Кремля про бажання успішно закінчити кар'єру свідчить про те, що він перестав бути вигідним у політиці.
"Можливо, у його оточенні люди, які ним керують, (а я давно переконаний, що Путін – це керована фігура), зрозуміли – він уже програний персонаж. Його подальше перебування у Кремлі як політика провокує продовження політики Заходу щодо Росії: продовження санкцій, геополітичне протистояння і конфлікт з США, який з приходом Трампа, звичайно, не закінчиться", – вважає журналіст.
На його думку, для глави РФ новий президент США Дональд Трамп – дуже незручна фігура.Це видно зі списку кандидатів на ключові посади в уряді США.
Деякі вже названі конкретно. Наприклад, новий глава Пентагону. Швидше за все, такі ж "яструби" будуть призначені на главу ЦРУ та інші силові структури. Тому думаю, що Путіну було дано команду починати прощатися, – зазначив Панфілов.