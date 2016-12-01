Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
Раніше, на початку 2000-х, Іван з Катериною прославилися працею на Бауера. Щось добре про ті часи і їхню працю говорити не доводиться. Але «прославилися» обоє боями з незалежною пресою, незалежними журналістами та свободою слова. У тій боротьбі вони тоді програли. Тож нині Катерина Гуцуляк за підтримки Івана Мунтяна робить спробу посісти місце голови Сторожинця.
Але не такий простий нинішній голова Микола Карлійчук, аби без бою це місце уступити. Він заручився могутньою підтримкою партії президента БПП «Солідарність». Його підтримує потужна у Сторожинці та у селах по-літична сила - Аграрна партія України. Та все ж для Карлійчука важливіша за підтримку партій підтримка виборців, людей Сторожинця і району. І вони мають за що його підтримувати. Бо ніде правди діти: на посаді голови Карлійчук таки чимало зробив для міста і містян. Ще недавно сторожинецькі дороги були одними із найгірших в області. Зараз вони рівні, асфальтовані. Навіть в умовах безробіття і закриття підприємств у Сторожинці цей процес призупинено. Більше того, будуються соціальні об‘єкти і житло. А лікарня одна із кращих в області.
Тож Микола Карлійчук таки має за плечима солідний напрацьований ресурс, з яким йому не соромно зараз постати перед виборцями. Дивлячись на місто, села, які увійдуть до об‘єднаної громади, також захочуть мати подібні дороги, роботу, соціальні об‘єкти. Тому й будуть голосувати за Миколу Карлійчука.
Окрім цих двох кандидатів, ще троє шукають щастя у виборчих бюлетенях. Це Микола Деліцой від «Нашого Краю», Світлана Бажура, голова сільради, та Володимир Сумарюк. Вони навряд чи сподіваються на перемогу. Але кожен з них, так чи інакше, може вплинути на битву двох: Миколи і Катерини.
Тож ЧАС покаже, хто переможе.
А всього у Сторожинецькій об‘єднаній територіальній громаді буде, окрім міста, ще 11 сіл. У них 34 виборчі округи. І найбільше виборців - 26400.
Зголосилися і висунули кандидатів 10 партій: БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Самопоміч», АПУ, «Наш Край», РПУ Олега Ляшка, «Народна партія», «Народний контроль» і «Народний Фронт».
Всі 34 округи своїми кандидатами закрили БПП, ВО «Батьківщина», «Наш Край» і РПУ Олега Ляшка.
33 із 34 кандидатів виставив «Народний контроль». Народна партія - 31; «Народний Фронт» - 29; АПУ - 23.
Найменше, по 10 кандидатів, висунули ВО «Свобода» та «Самопоміч».
Якщо перша там ледь набрала 3 відсотки голосів на виборах 2015 року і не сподівається на краще тепер, то «Самопоміч», навіть не маючи кандидатів на багатьох округах, набирала у Сторожинецькому районі від 5 до 7 відсотків голосів. То покриття кандидатами менше третини округів є або недолугою політикою керівництва партією на Буковині, або злочинною продажністю. Адже там, де не буде кандидатів від «Самопомочі», будуть кандидати від інших партій. На їхньому електоральному полі найбільше «пасуться» РПУ Олега Ляшка і «Батьківщина». З кимось із цих партій керівництво «Самопомочі» могло увійти у злочинну змову.
«Народна партія», якою досі керує Литвин, хоче у Сторожинці мати міцні позиції, тому й висунула 31 кандидата. «Наш край» і «Народний контроль» також позмагаються за присутність у керівництві об‘єднаною громадою.
І насамкінець, «Народний Фронт», напевне, вирішив дати добрий бій іншим партіям. Він раніше тут мав міцні позиції і розгалужені структури. Тепер, зібравши все це докупи, робитиме реванш за неучасть у виборах минулого року. Чи вдасться НФ повернути втрачені позиції? Покажуть ЧАС і вибори.
(Далі буде)
Петро КОБЕВКО
Р.S. А де УКРОП у Сторожинці? Нема УКРОПу. І це не є добре. * 7 грудня - день Святої Катерини, а в ніч з 18 грудня - Святого Миколая.