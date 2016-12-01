З Вадима Новинського зняли недоторканність (голосування)

у сесійній залі відбудеться продовження сесії міської ради.
о 14.00 - презентація проекту бюджету міста на 2017 рік, сесійна зала.
о 16.00 в 202 кабінеті - засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в м.Чернівцях.
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.