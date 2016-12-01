Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, під час однієї з них 1 людину врятовано та 7 людей евакуйовано
7 грудня за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на Парковому проїзді у м. Чернівцях. За попередньою інформацією, до виникнення пожежі призвело паління власника. Сусіди відчули сильний запах диму та намагалися достукатися до господаря, який на той момент перебував у квартирі. Після того, як людям ніхто не відчинив, сусіди викликали рятувальників. Вогнеборці, одягнувши апарати захисту органів дихання і зору, ввійшли всередину квартири, де виявили без свідомості 47-річного власника. Рятувальники передали чоловіка до рук медиків, які госпіталізували його з діагнозом отруєння продуктами горіння, а також евакуювали із сусідніх квартир 7 мешканців. Одночасно з цим інше відділення вогнеборців проводило ліквідацію пожежі. У результаті пожежі вогнем знищено вікна, двері та меблі у квартирі, де сталося загорання, а також пошкоджено інші домашні речі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У с. Берестя Новоселицького району сталася пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією, напередодні господар сильно розтопив пічку. Від високої температури сталося загорання дерев’яного перекриття будинку, звідки вогонь поширився на покрівлю. На ліквідацію пожежі було направлено рятувальників з м. Новоселиця та місцеву пожежну команду с. Динівці. Вогнеборці ліквідували пожежу, попередивши перекидання вогню на сусідні житловий будинок та літню кухню. У результаті пожежі було знищено покрівлю, вікна та двері житлового будинку, де виникло загорання.
Також протягом доби сталися пожежі в літній кухні у с. Костинці Сторожинецького району та у господарській будівлі в смт Кельменці Кельменецького району, під час яких рятувальники врятували від вогню ще 2 будівлі.