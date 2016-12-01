На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

Що, Де, Коли

у сесійній залі відбудеться продовження сесії міської ради.

о 14.00 - презентація проекту бюджету міста на 2017 рік , сесійна зала.

о 16.00 в 202 кабінеті - засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в м.Чернівцях.

в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».

(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.

У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.



Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».

Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.

Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.

в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».

у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.

Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.

в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .

Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.