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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:35
08 грудня

Протягом доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:28
08 грудня

ПРИКОРДОННИКАМ БУКОВИНИ НАГАДАЛИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

11:22
08 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу залишилось менше місяця

11:20
08 грудня

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 57,3 млн. грн. ПДВ

10:53
08 грудня

Про податкові права та обов’язки – з майбутніми правниками

10:18
08 грудня

За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

09:44
08 грудня

У приміщенні колишнього департаменту ЖКГ з`явиться дитячий садочок

18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

13:23
07 грудня

Податківці чекають на Святого Миколая

13:22
07 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

12:56
07 грудня

Підприємець має сплачувати за землю під кіоском

17:50
06 грудня

Де у Чернівцях можна купити ялинку

17:29
06 грудня

За якість відремонтованих доріг підрядник несе відповідальність впродовж 5 років.

16:23
06 грудня

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області повідомляє

15:59
06 грудня

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням

12:31
06 грудня

Цьогоріч понад півтисячі чернівчан запрацювали легально

12:30
06 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
8 грудня о 9.00
у сесійній залі відбудеться продовження сесії міської ради.
о 14.00 - презентація проекту бюджету міста на 2017 рік, сесійна зала.
о 16.00 в 202 кабінеті - засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в м.Чернівцях.
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 12:00
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.

Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
8 грудня о 18.30
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження

Сьогодні, 10:18 / Коментарів: 0
Прокуратура Чернівецької області, за результатами аналізу повітряного моніторингу місцевості, здійсненого Державною прикордонною службою України, зареєструвала три кримінальні провадження за ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу).

За матеріалами моніторингу виявлено порубку в с. Турятка Глибоцького району, в смт. Красноїльськ Сторожинецького району та поблизу с. Вашківці Сокирянського району.

Законність вказаних рубок, у межах досудового розслідування кримінальних проваджень, перевірятимуть слідчі територіальних підрозділів поліції у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів.

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