Зламані пальці, немає рук - поховали загиблих у Княжичах поліцейських
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Сьогодні в місті Бровари під Києвом поховали поліцейських охорони, розстріляних у Княжичах.
Родичі убитих впевнені, що в події винні співробітники КОРДу, які намагалися "замести сліди", передає ТСН.
На похорони прийшло кількасот людей. Труни були закриті. Обох держохоронців поховали на Алеї героїв кладовища Броварів.
За словами батька Сергія Орлова, у сина зламані пальці.
"У нього зламані пальці, там немає рук. Це, можливо, відбирали пістолет, щоб убити когось його пістолетом", - зазначив чоловік.
Правоохоронець Сергій Батюк заявив, що іншого його друга - Євгена співробітники КОРДу розстріляли у спину.
"Ці сволоти з КОРДу не пошкодували нікого, знищили і тих хлопців-розвідників, які, за їхніми словами, виконували завдання. Чи це не замітання слідів?" - зазначив чоловік.
За даними в. о. голови Нацполіції Вадима Трояна, на час розслідування відсторонили 25 поліцейських. Вони брали участь у плануванні чи реалізації спецоперації.