Стало відомо про інші злочини бандитів з Княжичів

Злочинна група, яка діяла у Княжичах Київської області, підозрювалась у розбійних нападах. Один з них був скоєний у вересні цього року в столиці.
Про це на засіданні комітету Верховної Ради розповів в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.
20 вересня 2016 року у Шевченківському районі Києва був скоєний розбійний напад на підприємця. Він обмінював валюту і, коли під'їжджав до свого офісу, то група з 4 осіб, переодягнених у форму СБУ, скоїла розбійний напад, маючи стрілецьку зброю, автомати Калашникова. Вони тоді заволоділи 2 млн 400 тис. грн і 20 тис. дол. Під час оперативних заходів було встановлено одного члена злочинної групи. Потім було встановлено ще 7 учасників цієї групи,
– сказав Троян.
Він додав, що всіх членів злочинної групи вже затримали. Троє з затриманих заарештовані на 2 місяці.
В. о. голови Нацполіції пояснив, що під час оперативної розробки цієї групи з'явилась інформація про підготовку розбійного нападу у Княжичах. Тоді було прийнято рішення про проведення профілактичної операції проти цієї групи.
Нагадаємо, вранці 4 грудня у селі Княжичі, що біля Києва, у перестрілці загинуло 5 правоохоронців. Стрілянина сталась під час спецоперації, коли співробітники КОРДу сплутали працівників Державної служби охорони, які прибули на виклик, зі злочинцями.
Зловмисників у Княжичах таки затримали , а в поліції згодом повідомили резонансні подробиці затримання банди, яка систематично грабувала киян та мешканців області.
Суд обрав 5 членам злочинної групи запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
Ще один підозрюваний, який погодився на співпрацю зі слідством, був відправлений під домашній арешт з електронним засобом контролю.
Джерело: 24 Канал