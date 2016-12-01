КОРД до Княжичів відправив головний поліцейський Києва

Андрій Крищенко / Гордон
План завдання про виділення підрозділу КОРД у Княжичі Київської області, де відбулася перестрілка між правоохоронцями, підписав голова управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.
Про це на засіданні комітету Верховної Ради розповів в.о. глави Нацполіції Вадим Троян повідомляє канал 24.
Операцію на виділення КОРДу підписував Крищенко, а слідчий, ви ж всі юристи, підписував постанову. Я розумію, що ви хочете почути прізвище винного, але це визначить Генеральна прокуратура, – розповів Троян.
Він відмовився називати прізвища тих, хто керував спецоперацією, бо вся документація перебуває у прокуратурі.
Виділення КОРДу і план завдання підписує голова територіального органу міста Київ (Крищенко) і він відповідальний за це. Хто відповідальний за виконання цього завдання – він визначає у своєму плані. Цей план зараз перебуває в ГПУ і тільки вона може дати відповідь, хто давав команду на штурм,
– заявив Троян.
В. о. голови Нацполіції додав, що все, що може сказати з цього приводу – це те, що операція проводилась у двох місцях.
"Одна група знаходилась в місті Києві, а інша – за адресою", – заявив Троян.
Нагадаємо, вранці 4 грудня у селі Княжичі, що біля Києва, у перестрілці загинуло 5 правоохоронців. Стрілянина сталась під час спецоперації, коли співробітники КОРДу сплутали працівників Державної служби охорони, які прибули на виклик, зі злочинцями.
Прокуратура кваліфікувала загибель поліцейських як вбивство.