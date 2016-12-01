У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

У мікрорайоні вулиці Залозецького вже наступного року може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП у 17 будинках .
Проект DemoUkrainaDH з модернізації котельні та теплових мереж у районі вулиць Залозецького- Салтикова-Щедріна презентував 7 грудня депутатам та членам виконавчого комітету міської ради експерт НЕФКО Олексій Капустинський.
Проектом передбачено :
1. Установку нового котла потужністю 2,5 МВт з використанням біопалива (пелет) у приміщенні котельні на вул. Залозецького, 97, а також побудову 500 метрів нового трубопроводу
2. Заміну існуючих трубопроводів централізованого теплопостачання загальною довжиною 1 150 метрів, що дозволяє демонтувати майже 200 метрів існуючих старих трубопроводів.
3. Установка ІТП у 17 будинках для перетворення системи опалення на двотрубну та керовану попитом.
Існуючі (сучасні) газові котли у приміщенні котельні на вул. Залозецького будуть задіяні у рази пікових навантажень в об’єднаній системі.
Проведення такої модернізації дозволить скоротити споживання газу для виробництва теплоносія у цьому мікрорайоні – на 83%, води – на 59%. Встановлення ІТП, що регулюють подачу теплоносія в залежності від потреби, дозволить зменшити виробництво тепла на 8%. У мікрорайоні значно покращиться екологічна ситуація, оскільки викиди СО2 буде скорочено з 2615 до 202 тонн/рік.
Впровадження проекту планується завершити до початку опалювального сезону 2017 року.
Загальна вартість реалізації проекту становить 960 тис.євро, з яких 500 тис.євро з відсотковою ставкою 6% пропонує НЕФКО. Період виплати кредиту відповідає прогнозному періоду повернення інвестицій завдяки досягнутій економії. Окрім того, КП « Чернівцітеплокомуненерго» надається грант ( безповоротна допомога) на покриття капітальних витрат у розмірі 300 тис.євро.
Термін окупності проекту - 4,4 роки, середньорічні заощадження підприємства впродовж терміну окупності проекту становитимуть 218 тисяч євро. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок середньорічних заощаджень і не призведе до збільшення тарифу на тепло. МКП «Чернівцітеплокомуненрго» без жодних штрафних санкцій має право повернути кредит достроково, повідомивши про це за 30 календарних днів кредитора.
При реалізації проекту застосовуються сучасні технологічні вимоги, принципи проектування та процедури закупівель відповідно до Принципів закупівель НЕФКО.
Проект DemoUkrainaDH має мати такий демонстраційний потенціал, щоб стати прикладом найкращої практики та використання найкращої доступної технології у сфері теплопостачання, забезпечення сталої екології. Розробка та впровадження проекту відбуватиметься за підтримки міжнародних консультантів.
П’ять таких демонстраційних проектів фінансованих у рамках програми DemoUkrainaDH були завершені у 2015 році у Вінниці, Житомирі, Кам’янець-Подільському та Полтаві. Економія енергії у всіх цих проектах становить щонайменше 30% порівняно із ситуацією до впровадження проекту. У Івано-Франківську такий проект завершено навесні цього року. У 2017 році НЕФКО пропонує такі проекти реалізувати у Чернівцях, Тернополі та Конотопі. Всі ці три проекти готові до впровадження – завершена підготовка бізнес-планів, проекти схвалені Комітетом з оцінки та моніторингу програми DemoUkrainaDH , Інвестиційним комітетом НЕФКО.
Для початку реалізації проекту у Чернівцях потрібно його схвалення депутатами міської ради. На останньому пленарному засіданні зазначений проект депутати зняли з розгляду на до вивчення. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» та експерти НЕФКО готові до відкритого діалогу з депутатським корпусом та громадськістю щодо доцільності реалізації цього проекту у Чернівцях та його переваги для чернівчан.
Довідково. Бізнес-план проекту є відкритим для ознайомлення членів територіальної громади ( додається)