Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:18
07 грудня

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

17:33
07 грудня

Навчання в школах міста Чернівці призупинено ще на два дні

15:38
07 грудня

Визначено механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

13:23
07 грудня

Податківці чекають на Святого Миколая

13:22
07 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

12:56
07 грудня

Підприємець має сплачувати за землю під кіоском

17:50
06 грудня

Де у Чернівцях можна купити ялинку

17:29
06 грудня

За якість відремонтованих доріг підрядник несе відповідальність впродовж 5 років.

16:23
06 грудня

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області повідомляє

15:59
06 грудня

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням

12:31
06 грудня

Цьогоріч понад півтисячі чернівчан запрацювали легально

12:30
06 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

12:28
06 грудня

З виграного мільйона доведеться сплатити 195 тис. грн. податків

12:03
06 грудня

Брати Капранови презентують у Чернівцях книгу «Забудь-ріка»

11:09
06 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:07
06 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

11:06
06 грудня

Підприємці - іноземці можуть застосовувати спрощену систему оподаткування

10:35
06 грудня

З 5 по 9 грудня у проходить Всеукраїнський тиждень права з нагоди відзначення Дня прав людини

10:33
06 грудня

Роль нотаріату в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за не ...Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців у ...БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»Результат діяльності депутата Чернівецької облради Ольг ...Голова "Самопомочі" Березюк відвідає ЧернівціДе туристам не раді: рейтинг найнебезпечніших країнСЕРЦЕ РОЗРИВАЄТЬСЯ ВІД СКАЗАНОГО! Батько загиблого добр ...Що не день - новий "вестерн"Медведчук стверджує, що його хочуть убитиЗ 1 грудня штраф за кожного «сірого наймита» - 48 тисячЗ нового року доходи декларуємо по-новомуХто переможе у Вашківцях? Може, Беня?У Чернівцях пропонують пустити автобуси по маршруту тро ...Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяц ...
Що, Де, Коли
8 грудня о 9.00
у сесійній залі відбудеться продовження сесії міської ради.
о 14.00 - презентація проекту бюджету міста на 2017 рік, сесійна зала.
о 16.00 в 202 кабінеті - засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в м.Чернівцях.
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 12:00
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.

Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
8 грудня о 18.30
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


Календар
«    Грудень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Партнери

У Чернівцях може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП

Сьогодні, 18:18 / Коментарів: 0
У мікрорайоні вулиці Залозецького вже наступного року може запрацювати нова котельня на біопаливі та ІТП у 17 будинках .

Проект DemoUkrainaDH з модернізації котельні та теплових мереж у районі вулиць Залозецького- Салтикова-Щедріна презентував 7 грудня депутатам та членам виконавчого комітету міської ради експерт НЕФКО Олексій Капустинський.

Проектом передбачено :
1. Установку нового котла потужністю 2,5 МВт з використанням біопалива (пелет) у приміщенні котельні на вул. Залозецького, 97, а також побудову 500 метрів нового трубопроводу
2. Заміну існуючих трубопроводів централізованого теплопостачання загальною довжиною 1 150 метрів, що дозволяє демонтувати майже 200 метрів існуючих старих трубопроводів.
3. Установка ІТП у 17 будинках для перетворення системи опалення на двотрубну та керовану попитом.

Існуючі (сучасні) газові котли у приміщенні котельні на вул. Залозецького будуть задіяні у рази пікових навантажень в об’єднаній системі.

Проведення такої модернізації дозволить скоротити споживання газу для виробництва теплоносія у цьому мікрорайоні – на 83%, води – на 59%. Встановлення ІТП, що регулюють подачу теплоносія в залежності від потреби, дозволить зменшити виробництво тепла на 8%. У мікрорайоні значно покращиться екологічна ситуація, оскільки викиди СО2 буде скорочено з 2615 до 202 тонн/рік.

Впровадження проекту планується завершити до початку опалювального сезону 2017 року.

Загальна вартість реалізації проекту становить 960 тис.євро, з яких 500 тис.євро з відсотковою ставкою 6% пропонує НЕФКО. Період виплати кредиту відповідає прогнозному періоду повернення інвестицій завдяки досягнутій економії. Окрім того, КП « Чернівцітеплокомуненерго» надається грант ( безповоротна допомога) на покриття капітальних витрат у розмірі 300 тис.євро.

Термін окупності проекту - 4,4 роки, середньорічні заощадження підприємства впродовж терміну окупності проекту становитимуть 218 тисяч євро. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок середньорічних заощаджень і не призведе до збільшення тарифу на тепло. МКП «Чернівцітеплокомуненрго» без жодних штрафних санкцій має право повернути кредит достроково, повідомивши про це за 30 календарних днів кредитора.

При реалізації проекту застосовуються сучасні технологічні вимоги, принципи проектування та процедури закупівель відповідно до Принципів закупівель НЕФКО.

Проект DemoUkrainaDH має мати такий демонстраційний потенціал, щоб стати прикладом найкращої практики та використання найкращої доступної технології у сфері теплопостачання, забезпечення сталої екології. Розробка та впровадження проекту відбуватиметься за підтримки міжнародних консультантів.

П’ять таких демонстраційних проектів фінансованих у рамках програми DemoUkrainaDH були завершені у 2015 році у Вінниці, Житомирі, Кам’янець-Подільському та Полтаві. Економія енергії у всіх цих проектах становить щонайменше 30% порівняно із ситуацією до впровадження проекту. У Івано-Франківську такий проект завершено навесні цього року. У 2017 році НЕФКО пропонує такі проекти реалізувати у Чернівцях, Тернополі та Конотопі. Всі ці три проекти готові до впровадження – завершена підготовка бізнес-планів, проекти схвалені Комітетом з оцінки та моніторингу програми DemoUkrainaDH , Інвестиційним комітетом НЕФКО.

Для початку реалізації проекту у Чернівцях потрібно його схвалення депутатами міської ради. На останньому пленарному засіданні зазначений проект депутати зняли з розгляду на до вивчення. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» та експерти НЕФКО готові до відкритого діалогу з депутатським корпусом та громадськістю щодо доцільності реалізації цього проекту у Чернівцях та його переваги для чернівчан.
Довідково. Бізнес-план проекту є відкритим для ознайомлення членів територіальної громади ( додається)
СХОЖІ НОВИНИ:
НЕФКО оголосило конкурс з відбору консультантів – експертів для супроводу п ...В Чернівцях планують модернізувати теплопостачанняУ Чернівцях впроваджується програма з енергоефективностіЧернівці отримають грант на модернізацію систем теплопостачанняДля модернізації систем теплопостачання у Чернівцях потрібно 5 мільйонів єв ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"