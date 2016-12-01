В системі МВС когось таки зніматимуть

Навряд чи самого Арсена Авакова. Адже Арсен Аваков повертається з Канади не з порожніми руками, а з допомогою для розвитку поліції у розмірі 8,5 мільйонів доларів.
Скоріш за все "під роздачу" потрапить Вадим Троян, а на його місце буде поставлена вірна й надійна людина Петра Порошенка.
З чим такі прогнози пов'язані? По гарячих слідах стрельбища в Княжичах, у ніч на 7 грудня слідчі прокуратури спільно з СБУ провели обшуки та затримання у двох столичних стриптиз-клубах та онлайн-порностудії.
"Під час обшуків у борделях вилучили чорну бухгалтерію, гроші, отримані за надання інтимних послуг, а також інші речові докази", - повідомляє прес-служба ГПУ.
Прикривали і контролювали нелегальний бізнес співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Києві.
Не знаю як для кого, але для мене не секрет, що такі "злачні" місця є майже в кожному місті України. Скажімо, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові... їх навалом. І всі ці заклади кришує міліція-поліція.
Я б на місці Вадима Трояна зробив крок на випередження і сам подав у відставку, щоб хоч якось не плямити честь мундиру. І накатав би ще й "тєлєгу" на Авакова. Хто сумнівається, що Аваков не в курсі яким буйним цвітом цвіте в україні порно і секс-індустрія і хто її кришує?Ростислав Демчук