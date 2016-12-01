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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

13:23
07 грудня

Податківці чекають на Святого Миколая

13:22
07 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

12:56
07 грудня

Підприємець має сплачувати за землю під кіоском

17:50
06 грудня

Де у Чернівцях можна купити ялинку

17:29
06 грудня

За якість відремонтованих доріг підрядник несе відповідальність впродовж 5 років.

16:23
06 грудня

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області повідомляє

15:59
06 грудня

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням

12:31
06 грудня

Цьогоріч понад півтисячі чернівчан запрацювали легально

12:30
06 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

12:28
06 грудня

З виграного мільйона доведеться сплатити 195 тис. грн. податків

12:03
06 грудня

Брати Капранови презентують у Чернівцях книгу «Забудь-ріка»

11:09
06 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:07
06 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

11:06
06 грудня

Підприємці - іноземці можуть застосовувати спрощену систему оподаткування

10:35
06 грудня

З 5 по 9 грудня у проходить Всеукраїнський тиждень права з нагоди відзначення Дня прав людини

10:33
06 грудня

Роль нотаріату в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина

16:59
05 грудня

На Буковині обговорили питання пенсійного забезпечення військовослужбовців

16:01
05 грудня

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

15:53
05 грудня

Чернівчанам покажуть фільм про переселенців «Втеча і Батьківщина»

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
7 грудня о 11.00
у конгрес - холі готельно-туристичного комплексу «Буковина» відбудеться десяте ювілейне вручення міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської.
Цьогорічним лауреатам, науковцям і письменникам Богданові Мельничуку, Світлані Кирилюк, художникові Оресту Криворучку, директорові Ботошанського театру Трояну Апетрей, громадській діячці Тамарі Мінченко.
7 грудня о 11:30
у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться офіційна презентація студентського документального фільму про переселенців «Втеча і Батьківщина».
7 грудня о 11:30
7 грудня о 12:00
в приміщенні Чернівецької міської територіальної виборчої комісії за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 2 відбудеться прес-конференція «Підсумки «Децентралізаційного марафону» на Буковині».
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 12:00
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.

Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
8 грудня о 18.30
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

Сьогодні, 14:39 / Коментарів: 0
Рішенням VII сесії Чернівецької обласної ради VIIскликання від 21 вересня 2016 року №185-7/16 «Про надання у користування мисливських угідь у Чернівецькій області» надано у користування мисливські угіддя терміном на 20 років ДП «Путильський лісгосп», ДП «Хотинський лісгосп», ДП «Сокирянський лісгосп», ДП «Сторожинецький лісгосп», ДП «Берегометське ЛМГ» загальною площею 99794 га, а 21074 га залишились в державному мисливському резерві.
На території вказаних підприємств обліковано диких тварин: зубр, олень благородний , козулі, кабани, зайці-русаки, лисиці, вовки, борсуки, куниці лісові, ведмеді.
Підприємства управління інформують про те, що забезпечені кормами для підгодівлі диких тварин у зимовий період 2016-2017 р.р.
У наявності - сіно 37 т, кормових віників 15 тис. штук, качанів кукурудзи більше 9 т, зерна кукурудзи 21 т, зерна і пшона майже 13 т, солі кормової 13 т, пшениці 3 т.
Вищезазначені угіддя обслуговує єгерська служба, яка складається з 32 осіб.
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