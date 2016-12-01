Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:39
07 грудня

Лісівники Буковини інформують про забезпеченість кормами для підгодівлі диких тварин

14:31
07 грудня

У Чернівцях відбудеться антикорупційний тренінг “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю”

14:20
07 грудня

Студенти Чернівецького коледжу дизайну та економіки відвідали податкову

14:18
07 грудня

Прокуратура повернула з незаконного користування 7,8 га землі

13:44
07 грудня

Стартувала реформа оплати праці

13:26
07 грудня

Іноземець намагався завезти в Україну вантажівку з підробленими номерами

13:23
07 грудня

Податківці чекають на Святого Миколая

13:22
07 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

12:56
07 грудня

Підприємець має сплачувати за землю під кіоском

17:50
06 грудня

Де у Чернівцях можна купити ялинку

17:29
06 грудня

За якість відремонтованих доріг підрядник несе відповідальність впродовж 5 років.

16:23
06 грудня

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області повідомляє

15:59
06 грудня

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням

12:31
06 грудня

Цьогоріч понад півтисячі чернівчан запрацювали легально

12:30
06 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

12:28
06 грудня

З виграного мільйона доведеться сплатити 195 тис. грн. податків

12:03
06 грудня

Брати Капранови презентують у Чернівцях книгу «Забудь-ріка»

11:09
06 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:07
06 грудня

До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податку

11:06
06 грудня

Підприємці - іноземці можуть застосовувати спрощену систему оподаткування

10:35
06 грудня

З 5 по 9 грудня у проходить Всеукраїнський тиждень права з нагоди відзначення Дня прав людини

10:33
06 грудня

Роль нотаріату в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина

16:59
05 грудня

На Буковині обговорили питання пенсійного забезпечення військовослужбовців

16:01
05 грудня

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

15:53
05 грудня

Чернівчанам покажуть фільм про переселенців «Втеча і Батьківщина»

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за не ...Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців у ...БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»Результат діяльності депутата Чернівецької облради Ольг ...Голова "Самопомочі" Березюк відвідає ЧернівціДе туристам не раді: рейтинг найнебезпечніших країнЕвропа нам не допоможеСЕРЦЕ РОЗРИВАЄТЬСЯ ВІД СКАЗАНОГО! Батько загиблого добр ...Що не день - новий "вестерн"Медведчук стверджує, що його хочуть убитиЗ 1 грудня штраф за кожного «сірого наймита» - 48 тисячЗ нового року доходи декларуємо по-новомуХто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Чернівецький УКРОП: "Не буде евросокира гуляти Карпата ...
Що, Де, Коли
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
7 грудня о 11.00
у конгрес - холі готельно-туристичного комплексу «Буковина» відбудеться десяте ювілейне вручення міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської.
Цьогорічним лауреатам, науковцям і письменникам Богданові Мельничуку, Світлані Кирилюк, художникові Оресту Криворучку, директорові Ботошанського театру Трояну Апетрей, громадській діячці Тамарі Мінченко.
7 грудня о 11:30
у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться офіційна презентація студентського документального фільму про переселенців «Втеча і Батьківщина».
7 грудня о 11:30
7 грудня о 12:00
в приміщенні Чернівецької міської територіальної виборчої комісії за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 2 відбудеться прес-конференція «Підсумки «Децентралізаційного марафону» на Буковині».
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 12:00
У приміщенні бізнес-центру “Інтерсіті” відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА щодо процесу виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року, а також стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.

Участь у прес-конференції також візьмуть представники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
8 грудня о 18.30
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


Календар
«    Грудень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Партнери

Стартувала реформа оплати праці

Сьогодні, 13:44 / Коментарів: 0
6 грудня, ВерховнаРада підтримала за основу і в цілому законопроект № 5130, яким внесено зміни до законодавчих актів стосовно оплати праці, пенсійного забезпечення громадян, сплати ЄСВ, діяльності фондів соціального страхування, освіти і порядку забезпечення та виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат, монетизації пільг тощо.
Коротко про основні зміни, запропоновані законопроектом:
В частині оплати праці:
1) Новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.
Замість єдиної тарифної системи оплати праці в Україні з'являться різні: тарифна та інші системи, які формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.
У бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) встановлюватиметься КМУ. У небюджетній сфері підприємства визначатимуть тарифні ставки самостійно у колективних договорах.
При цьому мінімальна тарифна ставка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
З 1 січня 2017 р. розмір мінімальної заробітної плати вже не буде змінюватися проягом року залежно від перегляду прожиткового мінімуму. Але, як і раніше, він буде встановлюватися ВРУ не рідше одного разу на рік у Законі про Держбюджет.
2) Заробітну плату або посадові оклади вже не будуть розраховувати на основі мінімальної заробітної плати.
Пропонується визначати їх у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
3) Встановлено такі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати.
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати.
Коли розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до її рівня.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної/годинної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.
Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.
4) І головне: з 01.01.2017 р. розмір мінімальної заробітної плати не буде змінюватися залежно від перегляду прожиткового мінімуму працездатних осіб протягом року! Але, як і раніше, розмір мінімальної заробітної плати буде встановлюватися ВРУ за поданням Кабміну не рідше одного разу на рік у Законі про Державний бюджет України.
В частині соціального страхування:
1) Завершення реорганізації ФСС НВВ і ФСС з ТВП та запровадження діяльності Фонду соціального страхування України як нової соціальної інституції.
2) Відновлення щорічного перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві.
3) Здійснення перерахунку страхових виплат потерпілим на виробництві, розміри яких у перерахунку на 100 % втрати працездатності менше мінімальної заробітної плати.
Мінімальний страховий внесок з 1 січня становитиме 704,00 грн. Роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату ЄСВ до цієї суми. Мінімальна щомісячна сума ЄСВ «за себе» для підприємців також становитиме 704 грн. (окрім «єдинників» 1 групи).
Зміни щодо ЄСВ
Розмір мінімального страхового внеску, як і раніше, залежатиме від розміру мінімальної зарплати. І якщо вона буде на рівні 3200 грн, то мінімальний страховий внесок з 01.01.2017 р. становитиме 3200 х 22% = 704,00 грн!
А це означає дві дуже важливі речі, які почнуть працювати з 01.01.2017 р.:
- роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату з ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску при нарахуванні зарплати та інших виплат працівникам, у новому збільшеному розмірі;
- зросте і навантаження на підприємців, адже з наступного року мінімальна щомісячна сума ЄСВ «за себе» для них зросте вдвічі (у грудні 2016 р. вона становитиме 352 грн).
Узагальнюються законопроектом і правила сплати ЄСВ підприємцями «за себе»:
- всі пенсіонери-підприємці, незалежно від обраної ними системи оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе;
- решта підприємців зобов’яжуть сплачувати ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску у розрахунку на місяць. Тобто підприємцям на загальній системі слід чекати додаткових витрат у вигляді сплати ЄСВ за себе за місяці, коли вони не отримають доходи. Для підприємців-"єдинників" нічого не зміниться – вони й надалі сплачуватимуть "за себе" ЄСВ в самостійно визначеному розмірі, але в розрахунку на місяць не нижче мінімального страхового внеску.
Але, у зв’язку зі встановленням нового розміру мінзарплати, "єдинники" І групи отримають пільгу. Вони зможуть сплачувати ЄСВ «за себе» на рівні 0,5 мінімального страхового внеску (тобто до чергового зростання мінімальної зарплати в 2017 році вони сплачуватимуть ЄСВ «за себе» на рівні грудня 2016 року). При цьому до страхового стажу для нарахування пенсій такі місяці будуть враховуватися пропорційно сплаченому ЄСВ.
У частині легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці
1) Запровадження на ринку праці нового механізму контролю, пов’язаного наданням повноважень зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці виконавчим органам рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.
2) Встановлення зобов’язання для фізичних осіб-підприємців сплачувати ЄСВ.
3) Посилення відповідальності юридичних і фізичних осіб-підприємців за недопуск державного інспектора праці до проведення перевірки:
- штраф у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат у всіх випадках не допущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в «конверті»;
- у розмірі 100 мінімальних заробітних плат при не допущенні державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (виплата зарплати в «конверті»).
За недопуск державного інспектора праці до перевірки буде застосовуватись штраф у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат - крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ. А от коли інпектор прийшов виявляти факти виплати зарплат "в конверті", його недопуск оцінено у 100 мінімальних заробітних плат.
У частині пенсійного забезпечення на 2017 рік
1) Продовження особливого порядку виплати пенсій для працюючих пенсіонерів.
2) Визначення максимального розміру пенсії в абсолютній сумі на рівні 10 740 гривень.
Щодо виплати стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
Пропонується уповноважити Кабмін визначати порядок виплати соціальних стипендій для окремих категорій осіб, яким законами України надано це право.
Щодо надання адмінпослуг, сплати судового збору та держмита
Прив'язати розмір платежів до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість мінімальної заробітної плати, як є сьогодні).

Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
З 1 травня зросте мінімальна заробітна платаЗ 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.З 01.05.2016 р. розмір мінімального страхового внеску - 319,00 грн.Ставка єдиного внеску для підприємців-спрощенцівЗ 1 травня збільшилась мінімальні заробітна плата та страховий внесок
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"