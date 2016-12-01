Стартувала реформа оплати праці

6 грудня, ВерховнаРада підтримала за основу і в цілому законопроект № 5130, яким внесено зміни до законодавчих актів стосовно оплати праці, пенсійного забезпечення громадян, сплати ЄСВ, діяльності фондів соціального страхування, освіти і порядку забезпечення та виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат, монетизації пільг тощо.

Коротко про основні зміни, запропоновані законопроектом:

В частині оплати праці:

1) Новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.

Замість єдиної тарифної системи оплати праці в Україні з'являться різні: тарифна та інші системи, які формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.

У бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) встановлюватиметься КМУ. У небюджетній сфері підприємства визначатимуть тарифні ставки самостійно у колективних договорах.

При цьому мінімальна тарифна ставка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

З 1 січня 2017 р. розмір мінімальної заробітної плати вже не буде змінюватися проягом року залежно від перегляду прожиткового мінімуму. Але, як і раніше, він буде встановлюватися ВРУ не рідше одного разу на рік у Законі про Держбюджет.

2) Заробітну плату або посадові оклади вже не будуть розраховувати на основі мінімальної заробітної плати.

Пропонується визначати їх у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

3) Встановлено такі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати.

Коли розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до її рівня.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної/годинної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

4) І головне: з 01.01.2017 р. розмір мінімальної заробітної плати не буде змінюватися залежно від перегляду прожиткового мінімуму працездатних осіб протягом року! Але, як і раніше, розмір мінімальної заробітної плати буде встановлюватися ВРУ за поданням Кабміну не рідше одного разу на рік у Законі про Державний бюджет України.

В частині соціального страхування:

1) Завершення реорганізації ФСС НВВ і ФСС з ТВП та запровадження діяльності Фонду соціального страхування України як нової соціальної інституції.

2) Відновлення щорічного перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві.

3) Здійснення перерахунку страхових виплат потерпілим на виробництві, розміри яких у перерахунку на 100 % втрати працездатності менше мінімальної заробітної плати.

Мінімальний страховий внесок з 1 січня становитиме 704,00 грн. Роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату ЄСВ до цієї суми. Мінімальна щомісячна сума ЄСВ «за себе» для підприємців також становитиме 704 грн. (окрім «єдинників» 1 групи).

Зміни щодо ЄСВ

Розмір мінімального страхового внеску, як і раніше, залежатиме від розміру мінімальної зарплати. І якщо вона буде на рівні 3200 грн, то мінімальний страховий внесок з 01.01.2017 р. становитиме 3200 х 22% = 704,00 грн!

А це означає дві дуже важливі речі, які почнуть працювати з 01.01.2017 р.:

- роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату з ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску при нарахуванні зарплати та інших виплат працівникам, у новому збільшеному розмірі;

- зросте і навантаження на підприємців, адже з наступного року мінімальна щомісячна сума ЄСВ «за себе» для них зросте вдвічі (у грудні 2016 р. вона становитиме 352 грн).

Узагальнюються законопроектом і правила сплати ЄСВ підприємцями «за себе»:

- всі пенсіонери-підприємці, незалежно від обраної ними системи оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе;

- решта підприємців зобов’яжуть сплачувати ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску у розрахунку на місяць. Тобто підприємцям на загальній системі слід чекати додаткових витрат у вигляді сплати ЄСВ за себе за місяці, коли вони не отримають доходи. Для підприємців-"єдинників" нічого не зміниться – вони й надалі сплачуватимуть "за себе" ЄСВ в самостійно визначеному розмірі, але в розрахунку на місяць не нижче мінімального страхового внеску.

Але, у зв’язку зі встановленням нового розміру мінзарплати, "єдинники" І групи отримають пільгу. Вони зможуть сплачувати ЄСВ «за себе» на рівні 0,5 мінімального страхового внеску (тобто до чергового зростання мінімальної зарплати в 2017 році вони сплачуватимуть ЄСВ «за себе» на рівні грудня 2016 року). При цьому до страхового стажу для нарахування пенсій такі місяці будуть враховуватися пропорційно сплаченому ЄСВ.

У частині легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці

1) Запровадження на ринку праці нового механізму контролю, пов’язаного наданням повноважень зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці виконавчим органам рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.

2) Встановлення зобов’язання для фізичних осіб-підприємців сплачувати ЄСВ.

3) Посилення відповідальності юридичних і фізичних осіб-підприємців за недопуск державного інспектора праці до проведення перевірки:

- штраф у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат у всіх випадках не допущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в «конверті»;

- у розмірі 100 мінімальних заробітних плат при не допущенні державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (виплата зарплати в «конверті»).

За недопуск державного інспектора праці до перевірки буде застосовуватись штраф у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат - крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ. А от коли інпектор прийшов виявляти факти виплати зарплат "в конверті", його недопуск оцінено у 100 мінімальних заробітних плат.

У частині пенсійного забезпечення на 2017 рік

1) Продовження особливого порядку виплати пенсій для працюючих пенсіонерів.

2) Визначення максимального розміру пенсії в абсолютній сумі на рівні 10 740 гривень.

Щодо виплати стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

Пропонується уповноважити Кабмін визначати порядок виплати соціальних стипендій для окремих категорій осіб, яким законами України надано це право.

Щодо надання адмінпослуг, сплати судового збору та держмита

Прив'язати розмір платежів до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість мінімальної заробітної плати, як є сьогодні).



Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області

