Де у Чернівцях можна купити ялинку

Відповідно до розпорядження Чернівецького міського голови Олексія Каспрука в Чернівцях визначено місця для торгівлі новорічними ялинками.
1. Території ринків і мікроринків міста Чернівців.
2. Вул.П.Сагайдачного, 24, вул.Удонова, 1, 2, 4, 6 (ринок «Нижній»).
3. На розі вул. Руської-Зеленої (ринок «Верхній»).
4. Пр. Незалежності, 111, 113, 115 (ринок «Формаркет» ТОВ «Формаркет»).
5. На розі вул. Головної – В.Комарова, вул. В.Комарова, 2-4, вул. Головна, 223 (мікроринок «Буковинський»).
6. Пр. Незалежності, 96 – 96-А (ринок «Газкомплектприлад»).
7. Стоянка МКП «Газкомплектприлад» на вул. Р.Шухевича, 8-А (ринок «Газкомплектприлад»).
8. На розі вул. В.Комарова – Небесної Сотні – будівельний майданчик, В.Комарова, 18, (мікроринок «Буковинський»).
9. Вул. Галицький шлях, 2-4 (мікроринок «Прут»).
10. На розі вул. Головної-Ентузіастів, вул.Ентузіастів – пров. Ентузіастів (ринок «Головний»).
11. Вул. Руська, 250-А – стоянка мікроринку «Нива», майданчик, розташований за приміщенням адміністрації мікроринку «Нива» (мікроринок «Нива»).
12. Майданчик навпроти житлового будинку на вул. Руській, 279 (мікроринок «Нива»).
13. Частина тротуару біля житлового будинку на вул. Руській, 273 (мікроринок «Нива»).
14. Вул. Південно-Кільцева, 19-21 (мікроринок «Ліна»).
15. Вул. Південно-Кільцева, 31(мікроринок «Ліна»).
16. Вул.Південно-Кільцева, 6А на прилеглій до мікроринку «Ліна» території (мікроринок «Ліна»).
17. Вул. Південно-Кільцева, 9-11 (мікроринок «Нива-2» – підприємець Гречанюк О.А.).
18. Вул. В.Комарова, 30, В.Комарова, 33-А – стоянка мікроринку «Нива-2» (мікроринок «Нива-2» – підприємець Гречанюк О.А.).
19. На розі вул. Героїв Майдану – Південно-Кільцевої (мікроринок «Нива-2» – підприємець Гречанюк О.А.).
20. Вул. Ентузіастів, 3 – майданчик біля будівлі ринку «Головний ТК» (ринок «Головний ТК»).
Источник: http://chernivtsy.eu/portal/4/vyznacheno-mistsya-dlya-torgivli-yalynkamy-u-chernivtsyah-92579.html#more-92579