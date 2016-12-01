"Слухайте українську!": Спадкоємиця династії Ротару гідно відповіла на хамську пропозицію Москви

Племінниці Софії Ротару співачці Соні Кей запропонували розкрутку в Москві в обмін на бойкотування закону про квоти в Україні. Про це артистка сама повідомила у Facebook, пишуть Патріоти України.За її словами, провідна музична компанія Росії звернулася до неї з пропозицією про укладення контракту. За його умовами, спадкоємиця співочої династії Софії Ротару отримає просування в РФ, якщо вона буде виступати виключно російською мовою, а також приєднається до артистів, які бойкотують закон про квоти на українську пісню.Натомість виконавиці обіцяли ротації і ефіри на російських і українських каналах і радіостанціях, а також всіляку підтримку в просуванні на музичному Олімпі в Москві.Ця пропозиція обурила Соню, і вона не має наміру мовчати про це."Я щаслива, що після всіх цих років зверхнього ставлення до українських артистів, російські продюсери визнають - в нашій країні створюється справжній європейських саунд, який їм так хочеться контролювати...Думаю, що сьогодні артисти не мають права займати "нейтральну" позицію або виправдовуватися за концерти на території агресора.А вам, шановні продюсери, які вважають, що звучати в Україні можна тільки попередньо домовившись з "сусідами", хочу сказати: якщо у вас закінчився власний творчий матеріал, будь ласка, насолоджуйтеся! Але українською! ", - написала Соня Кей.У коментарях користувачі мережі також висловили свою думку з цього приводу."Артисти, як і політики - це, в першу чергу, публічні особи, мають свою аудиторію. І якщо вони громадяни України, вони зобов'язані засуджувати агресора публічно, а не заробляти гроші у окупанта, тим самим схвалюючи війну Росії проти Украіни.Так артисти зрадники і безпосередні пропагандисти війни проти України за гроші Росії, які виправдовуються, напевно, для себе, що Росія цінує їх унікальний талант і не може обійтися без їх небожительської геніальності", - написав один з користувачів.Багато хто похвалив Соню за її тверду позицію по відношенню до Росії.Продюсер співачки Володимир Минка підтвердив ситуацію."Близько місяця тому нам надійшла ця пропозиція, обговоривши її, ми прискорили прем'єру нового синглу Соні "Зоряний саундтрек",представити який планували до Нового року. У цій пісні є символічні, на наш погляд, строфи: "Вниз... i вниз. Вниз по Свiту. Озирнись – все йде по колу, не повернусь знову!.. Вниз... i вниз... Вниз по Свiту... Озирнись – я вже знову вiльна!". Цей трек і став нашою відповіддю Москві", - відзначив МинкаДодамо, що шанувальники називають Соню Кей обличчям нової української музики, а окремі фани навіть побачили в словах хіта політичний підтекст. Вона виконує пісні українською та англійською мовами.