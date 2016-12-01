Хто замовив Яценюка? ВІДЕО

Два з половиною роки "Народний фронт" заявляє про системну дискредитаційну кампанію проти нашого лідера Арсенія Яценюка, проти уряду, який він очолював. Брудна інформаційна атака мала організований і безпрецедентно масштабний характер. Ми відчували на собі найбільш цинічні чорні технології, які мали за мету знищити нашу політичну команду.Сьогодні українське суспільство отримало шокуючі підтвердження, як за корупційні гроші в Україні можна міняти уряди. Вбивати довіру у ефективних прозахідних керівників на найвищих посадах. Як за вкрадені у держави кошти обдурювати громадян, замість них вирішувати їхнє життя, долю країни і майбутнє. Мова йде про державний злочин, коли мафія реалізовує свої інтереси на найвищих щаблях влади.Британська газета The Independent опублікувала зізнання депутата Онищенка, який до недавнього часу сидів у цьому залі. Він розповів, що на замовлення організував цькування Арсенія Яценюка через те, що прем’єр-міністр заважав корупційним злочинам. Замовник сказав Онищенкові, цитую The Independent: "Яценюк наш ворог, і знищить все, що ми хочемо зробити... Ви повинні допомогти мені викинути його…". Тому Онищенко організував відділ пропаганди проти обраного прем'єр-міністра. "Я вбив його за один рік", - говорить він, стверджуючи, що рейтинг Яценюка впав з 30 до 1 відсотка. За його словами, з щомісячним бюджетом в $3 млн, він фінансував протести, заплатив за антиурядові акції і підкуповував ЗМІ заради публікацій проти Яценюка". Витративши, вдумайтесь, 30 (!) мільйонів доларів. Майже мільярд гривень.Скинути уряд було метою цієї змови, у якій брали участь багато з тих, хто сидить у цьому залі. Арсеній Яценюк підвищив рентну плату до 70 відсотків на діяльність спільних підприємств, які були годівницею Онищенка. Яценюк звільнив міністра екології, заведеного в уряд Онищенком через квоту фракції "Батьківщина".Прем’єр-міністр відмовився призначати у виконавчу владу людину, яка мала забезпечити корупційні доходи з українських надр.Тепер ми знаємо, хто проплачував білборди проти Яценюка, замовні матеріали в ЗМІ, брехливі сюжети і програми на телебаченні, звезені за гроші мітинги під Кабінетом міністрів. Онищенко сам зізнався на весь світ у цьому.Ми хочем також нагадати про цинічну частину кампанії з дискредитації уряду Яценюка - звинувачення Гордієнка про вкрадені 7,5 мільярдів гривень. Ще тоді ГПУ заявило (цитую першого заступника Генпрокурора Володимира Гузиря): "Питання, пов’язані із заявами про корупційні діяння уряду, зокрема, прем’єр-міністра Яценюка, в рамках досудового розслідування не знайшли свого підтвердження".Ми хочемо нагадати про звинувачення від Мочанова у крадіжці міфічного мільярду. Через півроку після відставки Кабінету міністрів він зізнався, що це була вигадка і не пам'ятає, хто так наполегливо його попросив заявити про це на всю країну в ефірі одного з каналів.Хочемо нагадати про безперервний потік брехні на каналі "Інтер". Про заяви Саакашвілі, якого, за його ж зізнанням, також наполегливо просили інформаційно атакувати уряд Яценюка і він натхненно включився у кампанію, мріючи, що перед ним виконають обіцянку зайняти посаду прем’єр-міністра.Арсенія Яценюка дискредитували ще й тому, що він своїм рішенням зупинив одну із грандіозних афер, арештувавши 1,5 мільярда доларів, вкрадених режимом Януковича. Ми заявляємо, що зараз ці кошти знову намагаються вкрасти, перепродаючи за відкати у 80 відсотків офшорні компанії, на яких записані ці гроші. За останньою інформацією, одна із цих офшорних кампаній вже викуплена тим самим Онищенком.Корупція Онищенко, заяви Саакашвілі, неправда Мочанова, свідома брехня Гордієнка, тисячі публікацій у ЗМІ і сюжетів на телебаченні. Все це виконавці.Ми вимагаємо відповіді від НАБУ, вимагаємо від Генеральної прокуратури – назвати ім'я замовника і виконавців в цих брудних технологіях. Прошу вважати це офіційним звернення фракції "Народний фронт" до ГПУ, до НБУ з тим, щоб вони розслідувати усі факти, викладені у британській газеті. Для того, щоб вони назвали ім'я замовників і виконавців.Слава Україні!