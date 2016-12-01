"Буду битись до смерті" - 69-річний політв'язень пішов добровольцем в АТО

ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.
Ігор БУРКУТ, політолог:
В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області у 2016 році".
у Літературному Целанівському центрі за чашкою кави можна поговоритипро результати реалізації проекту “Сталий розвиток громади”, який втілювали Буковинська агенція регіонального розвитку та Глибоцька об’єднана територіальна громада. Що ж ми робили? Маркували велосипедні маршрути, встановлювали велосипедні парковки, проводили навчання для учнів з правил дорожнього руху, одним словом все для того, щоб громада Глибоцької ОТГ використовувала велосипеди для щоденного пересування.
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців». (реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудетьсяярмарок професій «Робота для молоді». Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області. Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудетьсязустріч з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами - братами Дмитром та Віталієм Капрановими та презентація книги «Забудь-ріка».
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
у Чернівцях відбудетьсяпрезентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків. Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
"Буду битись до смерті" - 69-річний політв'язень пішов добровольцем в АТО
Сьогодні, 11:41 / Коментарів: 0
69-річний Владислав із позивним "Сивий" є одним з найстарших військовослужбовців у лавах Збройних сил України. На війну пішов одразу після полону в сепаратистів 2015 року. Служить добровольцем у місті Мар'їнка на Донеччині.
"Я родом із Стрия, а коли познайомився з дружиною, переїхав на її запрошення на Луганщину. Якраз розпочиналася початкова стадія війни", - згадує події дворічної давності.
Чоловік є членом Конгресу українських націоналістів. Все життя брав активну учать у громадсько-політичному житті на Львівщині.
"Мій батько служив у дивізії СС "Галиччина" й відсидів 15 років у таборах. Коли мені було 4 роки, нас із матір'ю вивезли до Сибіру в Іркутську область, де ми пробули 30 років без права повернення у три області - Львівську, Івано-Франківську й Тернопільську", - не стримує сліз чоловік.
"На щастя, батько повернувся з таборів 1978 року, але без реабілітації. Я повернувся пізніше - 1981-го. І на Стрийщині розпочав свою боротьбу - вступив до лав Конгресу українських націоналістів. Разом із районною організацією "Меморіал" ми зайнялись розкопками закатованих у Стрийській в'язниці наприкінці 1930-х. 1992 року нам вдалося викопати 265 замордованих НКВДистами людей. Пошукова робота також проходила і на місцевих кладовищах, знайшли понад 50 замордованих людей, похованих родичами. Там зараз стоїть капличка жертвам сталінських репресій. На території тюрми звели невеличкий меморіал, який освятили 12 священників. Народу було багато", - згадує Владислав.
У полон до бойовиків потрапив за наводкою сусідів по вулиці. Через два місяці викупила дружина Ольга.
"Якось увечері дивлюся телевізор, чую - на ґанку нашого дому суперечка на підвищених тонах. Виходжу - стоять 6 сепарів з автоматами і Оля з ними свариться. Сказав їй, щоб впустила, бо винесуть двері. Двоє обшукували кімнати, а четверо залишилися. Вимагали показати паспорти. Оля сама місцева, нічого не сказали, а в мене прописка у Львівській області. "Шо, бандеровец, приехал сюда стрелять нас и вешать?" Повезли в комендатуру міста Краснодон. Вони розраховували, що Оля заплатить за мене викуп. Я обійшовся у 6 тисяч доларів. Пенсія в дружини маленька, тому продала все своє золото. Вона в мене взагалі дуже запаслива жінка, завжди щось відкладала".
У полоні до чоловіка ставились, як і до всіх, - застосовували силу й морально пригнічували.
"Били, незважаючи на мій поважний вік. Мене допитував 22-річний хлопець. "Дед, а тебя-то что?" - допитувався він через мою проукраїнську позицію. Пояснив, що я не військовий. "Сделаем из тебя живой щит или отправим на позиции мешки с песком таскать", - додав другий. Я сказав, що помру, але допомагати не буду."
З полону чоловіка витягли через два місяці. Ходив в усі можливі організації, щоб хоч якось потрапити на передову. Влітку 2016-го добровольцем пішов на війну.
"Набридав Народному дому, хотів спочатку стати волонтером на передовій, але не було місця. Пішов у військомат. "Куда тобі, діду? Тебе Генштаб не пропустить", - сказали мені. Пробився лише через добровольчий рух. Взяли".
"Тут стою за вільну нашу Україну. Ми ніколи не могли подумати, що цей кацапський ворог міг би на нас напасти. Зважаючи на вік, маю трохи негаразди, але, думаю, пройде. Я буду до самого кінця, доки Україна не буде вільна. Ми їх не запрошували, вони прийшли на нашу землю. Доки я живий і в мені калатає серце, буду битися тут у Мар'їнці до смерті", - каже Владислав.