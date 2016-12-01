«Кіборг» їхав додому: зворушлива історія у столичному метро (мовою оригіналу)

“Пару дней назад ехала в метро. На Золотых Воротах кого-то прижало в двери. Долго просили “відпустіть будь-ласка двері”.Я подумала, что у прижавшего дверями человека, слабая реакция, потому что, ну уж очень долго реагирует.Когда через несколько станций людей стало меньше, я увидела мужчину в военной форме с очень уставшим лицом”, – написала Людмила Копцевич у “Фейсбук” на сторінці спільноти “Патріоти України – єднаймося”, передають Патріоти України. Я сидела около поручня, все места были заняты.Мужчина подошел и облокотился о поручень рядом со мной на рюкзак за спиной. Он почти лежал на этом поручне. Сомнений не было. Человек ехал прямо с проклятой войны Это было видно и по лицу, и по тому, как он морщился, когда переминался с ноги на ногу. Что-то очень болело. Я робко дотронулась до его плеча и спросила : “Присядите?” “Нет”. Пару станций я не знала как заговорить.Сидя мне не было видно нашивки на рукаве. Перед выходом нашла 200 грн. Когда поднялась, увидела на рукаве “Киборг”, спросила: ” Вы домой?” “Да”. “Трудно было?” “Да”. Я не знала как продолжить разговор, но очень хотелось обнять, благодарить, плакать. Все уставились на нас и стали слушать. Я, вдруг, начала чистить Его запачканную шапку со словами “Ой, у Вас шапочка запачкалась”. Руки Он держал в карманах.Я засунула Ему в карман купюру прямо в руку и сказала: “Возьмите. Купите жене цветы”. Усталость с Его лица мгновенно ушла и Он громко выпалил: “Не надо! У меня есть деньги. Вы что! Нельзя!” Я себя почувствовала глупо и виновато. Зато, наконец, нашлись слова : “Это единственное, что я могу для Вас сделать!” Мой Герой оказался правдивее меня, потерянной в Киеве среди встречающихся ватников и священников – сепаратистов. Он сказал прямо из сердца : ” Без вас, мы – никто”.Ко мне возращался ум и я, рыдая по-детски, выдавила из себя: “Это мы без Вас никто!” Я не смогла сдержать рыданий и тупо пошла к противоположной двери, обливаясь соплями и слезами. А Он говорил и говорил : “Спасибо Вам. Я куплю жене цветы.”Я рыдала потом еще часа два. В слезах выходили несказанные слова. Как много я хотела сказать! И не сказала! Надеюсь только на то, что этот Мужчина услышал своим сердцем. Кому не лень, репостните пожалуйста. Может Этот Киборг прочтет, что Я хотела Ему сказать много-много СПАСИБО! Что Они у нас САМЫЕ ЛУЧШИЕ! Что мы их ОЧЕНЬ любим и ОЧЕНЬ молимся за НИХ. Что мы обнимаем ИХ. Что песня “Землянка” отдыхает по сравнению с нашей нежностью и любовью к Ним. И пусть все плюются, но я очень хочу, что бы Они все вернулись живыми победителями и воспитали своих деток такими же правдивыми и настоящими как Они.Услышь меня, Киборг, из метро. Ты идешь защищать меня от орды, а я не смогла даже обнять тебя. Но, я очень хотела! Возврашайся живым, пожалуйста!