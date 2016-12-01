У яких випадках позбавляють батьківських прав

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Новини
16:59
05 грудня

На Буковині обговорили питання пенсійного забезпечення військовослужбовців

16:01
05 грудня

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

15:53
05 грудня

Чернівчанам покажуть фільм про переселенців «Втеча і Батьківщина»

15:41
05 грудня

З 1 грудня штраф за кожного «сірого наймита» - 48 тисяч

15:37
05 грудня

Посилено соцзахист родин учасників АТО

14:10
05 грудня

На Буковині обсяги рубок головного користування зменшились

13:58
05 грудня

Каспрук ветував рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло

13:29
05 грудня

З початком опалювального сезону на Буковині виникло 194 пожежі, на яких загинуло 3 людей

12:27
05 грудня

Підприємець - найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу

12:26
05 грудня

З нового року доходи декларуємо по-новому

12:25
05 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
6 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області у 2016 році".
6 грудня о 15:00
у Літературному Целанівському центрі за чашкою кави можна поговорити про результати реалізації проекту “Сталий розвиток громади”, який втілювали Буковинська агенція регіонального розвитку та Глибоцька об’єднана територіальна громада.
Що ж ми робили? Маркували велосипедні маршрути, встановлювали велосипедні парковки, проводили навчання для учнів з правил дорожнього руху, одним словом все для того, щоб громада Глибоцької ОТГ використовувала велосипеди для щоденного пересування.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
7 грудня о 11.00
у конгрес - холі готельно-туристичного комплексу «Буковина» відбудеться десяте ювілейне вручення міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської.
Цьогорічним лауреатам, науковцям і письменникам Богданові Мельничуку, Світлані Кирилюк, художникові Оресту Криворучку, директорові Ботошанського театру Трояну Апетрей, громадській діячці Тамарі Мінченко.
7 грудня о 11:30
у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться офіційна презентація студентського документального фільму про переселенців «Втеча і Батьківщина».
7 грудня о 11:30
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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У яких випадках позбавляють батьківських прав

Сьогодні, 17:19 / Коментарів: 0
Прошу допомоги. У нас склалася така ситуація, що після розлучення колишній чоловік зовсім забув про нашу спільну дитину. Ні допомоги, ні навіть спілкування з дитиною ми від нього вже й не чекаємо. Чи є можливість позбавити його батьківських прав?

У яких випадках позбавляють батьківських правМІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ:

Передусім слід зазначити, що позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на матерів та батьків, які недобросовісно виконують свої обов’язки щодо виховання та утримання своїх дітей.

Сімейний кодекс містить виключний перелік підстав позбавлення батьківських прав, а саме:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я;
2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини, тобто свідомо не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, не спілкуються з дитиною в необхідному обсязі, не створюють умов для отримання нею освіти тощо;
3) жорстоко поводяться з дитиною – застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами і це підтверджено медичними висновками;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини;
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Водночас слід наголосити, що позбавити батьківських прав не можна особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслідок душевної хвороби, тривалого відрядження, або ж через перешкоди з боку іншого з батьків.

Для позбавлення батьківських прав необхідно зробити наступне.

Перш за все слід встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не виконує вимоги та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх або ж навмисно ухиляється від лікування. Потім треба звернутись до органу опіки та піклування, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми та ставлення до виконання своїх батьківських обов'язків. І лише після цього – йти до суду з відповідною заявою.

Справи про позбавлення батьківських прав за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації проживання того з батьків, якого хочуть позбавити прав.

При розгляді судом обов’язково бере участь орган опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи. Але, варто наголосити, що такий висновок не є обов’язковим для суду і він може не погодитися з ним через недостатню обґрунтованість чи у випадку, коли висновок суперечить інтересам дитини.

Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Іншими словами батько, позбавлений батьківських прав, все одно зобов’язаний утримувати свою дитину. Більше того, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька.

Питання долі дитини також вирішує суд. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні вирішується за результатами розгляду справи. При цьому, суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з дитиною, якщо у нього є інше житло, або навіть примусово поділити житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін.

Для отримання більш детальних роз’яснень Вам слід звернутися до одного з наших центрів чи бюро правової допомоги. Тут Вам безкоштовно нададуть консультацію та за необхілності адвокатський захист. Взнати, де розташовано найближчий центр чи бюро, можна за телефоном гарячої лінії 0 800 213-103.
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