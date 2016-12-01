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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:59
05 грудня

На Буковині обговорили питання пенсійного забезпечення військовослужбовців

16:01
05 грудня

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

15:53
05 грудня

Чернівчанам покажуть фільм про переселенців «Втеча і Батьківщина»

15:41
05 грудня

З 1 грудня штраф за кожного «сірого наймита» - 48 тисяч

15:37
05 грудня

Посилено соцзахист родин учасників АТО

14:10
05 грудня

На Буковині обсяги рубок головного користування зменшились

13:58
05 грудня

Каспрук ветував рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло

13:29
05 грудня

З початком опалювального сезону на Буковині виникло 194 пожежі, на яких загинуло 3 людей

12:27
05 грудня

Підприємець - найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу

12:26
05 грудня

З нового року доходи декларуємо по-новому

12:25
05 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
6 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області у 2016 році".
6 грудня о 15:00
у Літературному Целанівському центрі за чашкою кави можна поговорити про результати реалізації проекту “Сталий розвиток громади”, який втілювали Буковинська агенція регіонального розвитку та Глибоцька об’єднана територіальна громада.
Що ж ми робили? Маркували велосипедні маршрути, встановлювали велосипедні парковки, проводили навчання для учнів з правил дорожнього руху, одним словом все для того, щоб громада Глибоцької ОТГ використовувала велосипеди для щоденного пересування.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
7 грудня о 11.00
у конгрес - холі готельно-туристичного комплексу «Буковина» відбудеться десяте ювілейне вручення міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської.
Цьогорічним лауреатам, науковцям і письменникам Богданові Мельничуку, Світлані Кирилюк, художникові Оресту Криворучку, директорові Ботошанського театру Трояну Апетрей, громадській діячці Тамарі Мінченко.
7 грудня о 11:30
у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться офіційна презентація студентського документального фільму про переселенців «Втеча і Батьківщина».
7 грудня о 11:30
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

Сьогодні, 16:01 / Коментарів: 0
Уряд вніс зміни до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Прийняття даного рішення зумовлене затвердженням нової редакції списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Ухвалені зміни, внесені постановою від 09.11.2016 р. № 791, приводять вищезазначений Порядок у відповідність до нових списків.

Відповідно до оприлюдненої постанови абзац перший п.2 Порядку буде мати такий вигляд:

“2. Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” працівникам, що працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2044):”.
Таким чином, це питання планується вирішити за рахунок роботодавців.

Майже одночасно з цією постановою на сайті ПФУ з'явилось роз'яснення Мінсоцполітики від 21.09.2016 р. щодо обчислення стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 1 та № 2 такого змісту:

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 ,,Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (далі – постанова № 461) та у зв’язку з численними зверненнями підприємств і організацій, а також працівників, професії та посади яких були передбачені у списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 (далі – постанова № 36), та відсутні в новій редакції списків № 1 і № 2, затверджених постановою № 461, Міністерство соціальної політики надає роз’яснення.

При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах працівників застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи.
При обчисленні стажу роботи із шкідливими умовами праці працівників, професії та посади яких передбачені у постанові № 461, потрібно користуватися Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за № 1451/11731.

Особливо це стосується тих працівників, які мають певний стаж роботи, що дає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, однак у постанові № 461 їхні професії чи посади відсутні.

Отже, якщо працівник, який мав право на пенсію за віком на пільгових умовах до введення в дію постанови № 461 (набрала чинності 03.08.2016), продовжує працювати за професією чи посадою, яку в постанові № 461 не зазначено, пільговий стаж йому зараховується до 02.08.2016 включно.

Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



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