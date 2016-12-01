Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств

Уряд вніс зміни до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
Прийняття даного рішення зумовлене затвердженням нової редакції списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Ухвалені зміни, внесені постановою від 09.11.2016 р. № 791, приводять вищезазначений Порядок у відповідність до нових списків.
Відповідно до оприлюдненої постанови абзац перший п.2 Порядку буде мати такий вигляд:
“2. Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” працівникам, що працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2044):”.
Таким чином, це питання планується вирішити за рахунок роботодавців.
Майже одночасно з цією постановою на сайті ПФУ з'явилось роз'яснення Мінсоцполітики від 21.09.2016 р. щодо обчислення стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 1 та № 2 такого змісту:
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 ,,Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (далі – постанова № 461) та у зв’язку з численними зверненнями підприємств і організацій, а також працівників, професії та посади яких були передбачені у списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 (далі – постанова № 36), та відсутні в новій редакції списків № 1 і № 2, затверджених постановою № 461, Міністерство соціальної політики надає роз’яснення.
При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах працівників застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи.
При обчисленні стажу роботи із шкідливими умовами праці працівників, професії та посади яких передбачені у постанові № 461, потрібно користуватися Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за № 1451/11731.
Особливо це стосується тих працівників, які мають певний стаж роботи, що дає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, однак у постанові № 461 їхні професії чи посади відсутні.
Отже, якщо працівник, який мав право на пенсію за віком на пільгових умовах до введення в дію постанови № 461 (набрала чинності 03.08.2016), продовжує працювати за професією чи посадою, яку в постанові № 461 не зазначено, пільговий стаж йому зараховується до 02.08.2016 включно.
Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області