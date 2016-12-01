Посилено соцзахист родин учасників АТО

З 13 листопада 2016 р. набрав чинності Закон України від 18.10.2016 р. № 1678-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо призначення пенсій дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення восьмирічного віку та проходять військову службу"(далі - Закон №1678).
Законом № 1678 унесено зміни до ст. 12 та ст. 30 Закону України від 09.04.92 р. № 2262- XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі –Закон № 2262), згідно з якими надано право на одержання пенсії в разі втрати годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених п. "а" ст. 20 цього Закону, дружині (чоловікові) годувальника незалежно від факту його (її) роботи або проходження військової служби.
За пунктом "д" ст. 30 Закону № 2262 пенсія в разі втрати годувальника призначається дружині (чоловікові) або одному з батьків чи діду, бабусі, брату або сестрі, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) доглядає за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли восьмирічного віку і не працює.
При цьому до внесення змін Законом № 1678 дружина або чоловік годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених п. "а" ст. 20 Закону № 2262, користувалися правом на одержання пенсії в разі втрати годувальника незалежно від того, працюють вони чи ні.
Проте в період проходження військової служби дружина (чоловік) годувальника, яка доглядає за дітьми померлого годувальника до досягнення ними восьмирічного віку, права на одержання пенсії в разі втрати годувальника не мала.
Зазначеними змінами надано право на одержання пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловікові) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених п. "а" с. 20 Закону № 2262, яка доглядає за дітьми померлого годувальника до досягнення ними восьмирічного віку, на одержання пенсії в разі втрати годувальника в період проходження військової служби.
Пенсія в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли), зокрема внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), призначається в розмірі 70 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається 90 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менш ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім'ї. У таких самих розмірах незалежно від причини смерті годувальника обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.
Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижчими від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області