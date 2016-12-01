Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші

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Новини
14:10
05 грудня

На Буковині обсяги рубок головного користування зменшились

13:58
05 грудня

Каспрук ветував рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло

13:29
05 грудня

З початком опалювального сезону на Буковині виникло 194 пожежі, на яких загинуло 3 людей

12:27
05 грудня

Підприємець - найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу

12:26
05 грудня

З нового року доходи декларуємо по-новому

12:25
05 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

16:00
01 грудня

Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

15:23
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
5 грудня о 12.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудуться урочистості з нагоди Дня волонтера.
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
6 грудня о 15:00
у Літературному Целанівському центрі за чашкою кави можна поговорити про результати реалізації проекту “Сталий розвиток громади”, який втілювали Буковинська агенція регіонального розвитку та Глибоцька об’єднана територіальна громада.
Що ж ми робили? Маркували велосипедні маршрути, встановлювали велосипедні парковки, проводили навчання для учнів з правил дорожнього руху, одним словом все для того, щоб громада Глибоцької ОТГ використовувала велосипеди для щоденного пересування.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші

Сьогодні, 14:49 / Коментарів: 0
Сукупно нардепи з Буковини задекларували заробіток у сумі 17 млн грн , а грошових активів - майже вдесятеро більше, а саме 166 млн грн . Також вони задекларували 49 автівок, 5 779,28 кв. м житлової площі, більш ніж 14 га земель ( що за площею дорівнює 20 футбольним полям ), а також 26 764 кв. м нежитлових приміщень. Громадський Рух ЧЕСНО детально проаналізував декларації буковинських нардепів:

Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші


Найбільше заробив нардеп Роман Романюк з БПП

Його дохід у 2015 році становить понад 6,6 млн грн. Але за розміром фінансових активів перше місце займає Андрій Іванчук з “Народного фронту”.
Він задекларував майже 50 млн грн. Автопарк однопартійця Іванчука - Максима Бурбака - налічує 22 автівки. Михайло Папієв з “Опозиційного блоку” має 33 об’єкти нерухомості. Козак Гаврилюк виявився найбіднішим. Нардеп, що офіційно працює в ВРУ, не задекларував ані копійки.

Загалом з Буковиною у ВРУ 8 скликання пов’язані 18 нардепів.

Право на владу буковинці делегували чотирьом депутатам-мажоритарникам: двом представникам БПП “Солідарність” Івану Рибаку (202 округ з центром у місті Сторожинець) та Григорію Тімішу (203 округ з центром у місті Новоселиця). А також двом представникам “Народного Фронту” Максиму Бурбаку (204 округ з центром місті Новодністровськ) та Миколі Федоруку (201 округ з центром у Шевченківському районі в Чернівцях). Але інтереси Буковини у парламенті мають відстоювати значно більше депутатів. Народні обранці, які пов’язують себе з цим регіоном, створили міжфракційне об’єднання “Буковина”.

Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші

Такий вигляд має звіт МФО “Буковина” за перші півтора роки. Джерело - Чернівці Тайм

Але і це далеко не всі депутати, які пов’язані з Чернівецькою областю. Окрім козака Гаврилюка, до партії “Народний Фронт” належать ще два нардепи з Буковини - Олександр Дроздик та Андрій Іванчук. Також з Чернівецькою областю пов’язані двоє нардепів з “Опозиційного блоку” Іван Мирний та Михайло Папієв. Вихідцем із Чернівців також є представник БПП Віктор Король, у минулому токар Чернівецького машинобудівного заводу, який обирався до Ради у 4 скликаннях.

Романюк задекларував 4,6 млн грн заробітку

Загалом, середня зарплатня народного депутата коливається між 70 та 80 тис. грн. До прикладу, заробітна платня нардепа Романа Романюка за 2015 рік становила 80 тис. 492 грн. Однак це не завадило йому задекларувати загальний дохід, більший за заробітну плату у понад 57 разів. Цю суму сім’я нардепа заробила на процентах в різних банках та на підприємництві дружини.

Відтак, нардеп від БПП, член МФО “Буковина” Роман Романюк, який колись навчався в школі-інтернаті став справжнім рекордсменом за рівнем доходів на Буковині.


Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші


Понад 6 мільйонів сім’я Романюка отримала як відсотки від таких банків, як "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК", його дружина отримала процент від "ПРИВАТБАНК", подарунок у негрошовій формі у сумі більш ніж півмільйона, а також 3,6 млн грн як дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

Протягом 10 років (з 1997 до 2007) Романюк обіймав посаду начальника управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції Київської міської державної адміністрації. Був засновником Фонду правоохоронних органів столиці. Зараз нардеп член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Той, хто мав би стежити за дотриманням правової політики сам порушив Конституцію й поповнив лави кнопкодавів.

У 2009 році очолив партію “Нова Країна”, яка вже через рік була перейменована на партію “УДАР”, яку потім очолив Віталій Кличко.


Площі нерухомості Романюка в рази перевищують надбання колег: він має житловий будинок у Києві площею 553,7 кв. м, а також дві квартири у столиці площею 270,23 кв. м. Також має майже 22 сотки землі у столиці, та ще одну поменше на Київщині. Ба більше, Роман Романюк за рейтингом, який підготував УНІАН зайняв 5 місце у загальному списку всіх нардепів за кількістю активів у дорогоцінних металах. А саме, він задекларував поклади дорогоцінних металів в еквіваленті близько 450 тис. грн. Також Романюк вказав у декларації 4 коштовні годинники таких брендів як Breguet, Girard Perregaux, Patek Philippe та Zenith та “колекцію ікон” XIX-XX століття у кількості 5 штук.

Але річний дохід Романюка не зробив його найбагатшим депутатом.



Як накопичували капітал Іванчук та Продан?

Нардеп-кнопкодав від “Народного Фронту” Андрій Іванчук задекларував найбільшу суму грошових активів: він тримає готівкою 750 тис. швейцарських франків, 600 тис. євро, 500 тис. доларів США та 3,7 млн грн. У гривневому еквіваленті ця сума становила 49 млн 660 тис. 550 грн.


Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші


Дохід нардепа у 2015 році складався з відчуження рухомого майна на суму 820 тис. грн і зарплати у Верховній Раді у сумі 71,5 тис. грн.

Колишнього випускника та викладача Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича Андрія Іванчука зараз називають у ЗМІ “сірим кардиналом” та “смотрящім” від Яценюка. Як писав INSIDER, ще в 2014 році “Іванчук збирав голоси депутатів, необхідні для прийняття ініціатив уряду. Сьогодні новий координатор більшості може вирішити багато питань. До нього звертаються не тільки депутати, а й люди, які хочуть працювати в уряді”. Також ресурс зазначає в активі Андрія Іванчука цукрові заводи, районна ТРК і агропідприємство в партнерстві з колишнім нардепом-"регіоналом" Валерієм Келестіним.

Також Іванчук задекларував три ікони, три пари годинників - Breguet, Vacheron Constantin, Rolex - і три рушниці марок Blaser і B&T. Більш того, Іванчук є власником автомобіля Toyota Sequoia 2013 року випуску, який раніше у деклараціях не фігурував.

Єдина жінка, голова групи “Буковина” Оксана Продан також задекларувала чималі статки, а саме 48 млн. 903 тис. 197 грн. Щоправда, більшість з ціх коштів відповідно до декларації належать її чоловікові, відомому у Чернівцях бізнесмену Василю Продану. Зазначимо, що більшість коштів зберігаються у іноземних валютах готівкою: у Оксани Продан є 2,5 мільйона грн.., 57 тис. доларів США; 95 тис. євро. У її чоловіка – 9 млн. грн., 879 тис. доларів США та 470 тис. євро.

При цьому, дохід Продан у 2015 році становив 77 тис. 157 грн. зарплати, 15 065 гривень депутатка вказала як забезпечення участі в міжнародному форумі, 21 тис. 671 грн. як витрати на відрядження, та 80 тис. 559 грн. як відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Дохід чоловіка Оксани Продан від підприємницької діяльності перевищів дохід дружини у 5 разів та склав 984 тис. грн., також він отримав страхові виплати в сумі 20 861 грн. Крім того, Оксана Продан має достатньо корпоративних прав, зокрема у ТОВ "Укртранс-Буковина", "Укртранс-Чернівці", "Бануш", Кредитна спілка "Наші люди". При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Бануш" і ТОВ "Укртранс-Чернівці" знову ж таки є її чоловік.


Найбільші лендлорди - Папієв і Тіміш

Екс-очільник Чернівецької ОДА Михайло Папієв, який був обраний до ВРУ за списком партії “Опозиційний блок”, показав у декларації найбільші володіння нерухомістю.


Декларації нардепів з Буковини: грошові мішки та церковні миші


Папієв задекларував 10 земельних ділянок у Чернівецькій області загальною площею у 9,2 га та 3 житлових будинки на Буковині загальною площею у 736,6 кв. м. Папієв також має дві автівки Land Rover, при зарплаті народного депутата в 75 тис.158 грн.


Голова підкомітету з питань депутатської етики у декларації вказав записані на дружину 20 інших одиниць нерухомості, такі як котельня, пташник (індичник), водоцех, зерносклади, гаражі, майстерні тощо, загальною площею у 26 тис. 392,1 кв. м. Більшість із цих об’єктів знаходяться на Буковині у Драчинцях. Також Папієв задекларував капличку, однак, за даними Чернівецької газети "ЧАС", то не капличка, а церква, яка розташована на території маєтків у Драчинцях. Вони ж зняли відео маєтку Папієвих:


Також цікаво, що дружина Папієва має корпоративні права у таких ЗМІ як "Редакція газети "Свобода слова" (51%) та "Редакція газети "Свобода слова - мінус" (19,86%). Загальний задекларований дохід сім’ї Папієвих у 2015 році становив 1 млн 151 тис. 77 грн, з яких 995 тис. 360 грн заробила дружина, а 835 тис. 771 грн - сам Папієв. Зазначимо, що 80 тис. 559 грн з цієї суми Папієв отримав як відшкодування витрат пов'язаних із виконанням депутатських повноважень.

Друге місце у рейтингу лендлордів посідає депутат-мажоритарник з Буковини Григорій Тіміш. Нардеп володіє земельною ділянкою площею 1000 м.кв. та орендує невеликий готельний номер у Києві площею 19 м.кв. Він також є власником недобудованого житлового будинку площею 117,2 м.кв. Інші чотири земельні ділянки належать його матері-пенсіонерці, чия загальна площа становить майже 250 соток, з них одна отримана у спадок. Успадкований нею також будинок площею 115,5 м.кв.

За 2015 рік Тіміш задекларував 558 тис. 808 грн загального доходу, з них тільки 79 тис. 863 грн заробітної платні. Грошові активи сім’я депутата зберігає готівкою. У його дружини зберігається 830 тис. грн та 28 тис. євро, а в самого Григорія Тіміша 8 тис. 500 доларів США, а у його матері - 9 тис. євро готівкою.


Навіщо дружині Бурбака 9 вантажівок та 11 причепів, які не приносять дохід?

Голова фракції “Народний фронт” та екс-міністр інфраструктури Максим Бурбак володіє стареньким легковим автомобілем ВАЗ 2108 (1990-го року випуску). А от його дружина Тетяна Бурбак - автомобілем Mitsubishi Pajero (2003-го року випуску). Вона також є одноосібною власницею приватного підприємства «ТБ ЛОГ», яке має вартість у грошовому вираженні сумою в 4 млн грн. Задекларовані у власності дружини 9 вантажних автомобілів та 11 причепів і напівпричепів логічно пояснюються тим, що вона займається бізнесом, який заснував екс-“батьківщинівець” Бурбак (компанія міжнародних вантажних перевезень).

Втім, виникає питання, чому не було задекларовано жодних доходів від такої підприємницької діяльності за такої кількості транспортних засобів.


Бурбак не має жодних грошових заощаджень, проте його дружина має грошові активи у сумі 5 млн 46 735 грн.

Зауважимо, що Бурбак посів друге місце за обсягом сімейного доходу, задекларувавши 1 млн 329 тис. 19 грн прибутку за 2015 рік. Втім, частка внеску до сімейного бюджету безпосередньо нардепа невелика - всього 77 925 грн депутатської зарплати. Все інше у сімейну скарбничку принесла дружина нардепа, при чому за рахунок відчуження рухомого майна (1 млн 198 тис. 944 грн) та цінних паперів і корпоративних прав (52 тис. 150 грн).

Бурбаки задекларували 5 квартир, 1 будинок, 2 земельні ділянки та 22 автомобілі. А саме, 4 квартири в Чернівцях загальною площею 362,7 кв. м та 1 квартиру у столиці площею 100 кв. м. Парламентарій також задекларував земельну ділянку с. Горішні Шерівці Заставнівського р-ну, та земельну ділянку у с. Виженка, Вижницького району Чернівецької області.



Які статки у Федорука та Рибака?

Двоє з чотирьох депутатів, обраних від Чернівецької області у жоден рейтинг не очолили. Це Микола Федорук та Іван Рибак. Хоча колишній трикратний міський голова Чернівців Федорук у списку буковинських нардепів-землевласників посів 4 місце.

2 земельні ділянки політика розташовані у с. Глиниця у Чернівецькій області (які перебувають у власності дружини). Там же сім’я нардепа має житловий будинок площею 165,8 кв. м. Окрім цього Федорук має в Чернівцях 3 квартири.


У дружини Федорука задеклароване авто Toyota RAV 4 2006-го року випуску і корпоративні права на приватне підприємство “Затишок-3000” вартістю 2 млн 991 тис. 486 грн. Крім того народний депутат задекларував 2 млн 286 тис. 791 грн грошових активів, більшість з яких - готівкою. Нардеп-мажоритарник від “Народного Фронту” Федорук, задекларував 141 833 сімейного доходу, з яких 41 362 до сімейного бюджету принесла дружина, а 744 - міжнародний Фонд Східна Європа у якості благодійної допомоги.

Інший нардеп-мажоритарник від БПП Іван Рибак задекларував 180 537 грн сімейного доходу, з яких 18 921 грн отримала його дружина як державну допомогу при народженні дитини. Протягом 2015 року Рибак заробив 79 885 грн, а також отримав 80 559 грн на здійснення депутатських повноважень.


Крім цього, нардеп задекларував цінні папери АСК “Укррічфлот”, торгову марку Пивний дім “Кайзер” без зазначення вартості активу, а також два автомобілі – Toyota LC200 (2011 р.в.) та Toyota RAV4 (2013 р.в.). Також Рибак задекларував житловий будинок в Івано-Франківській області та квартиру дружини в Києві. Частину заощаджень у гривнях (126 388 грн) Рибак зберігає в банку, а от іншу валюту воліє зберігати готівкою: у “шафах” нардеп накопичив 30 тис. доларів США, 21 тис. євро та 340 тис. грн. Більш того, в його дружини готівкою задекларовано 15 тис. євро, 5 тис. доларів США, а на банківському рахунку - символічні 520 грн.



Чому в козака Гаврилюка за душею ані копійки?

І наостанок, по-справжньому вражає декларація козака Гаврилюка, який окрім квартири в Чернівцях, купленої за 11 тис. доларів ще у 2007 році, не задекларував нічого: ані грошових активів, ані навіть заробітної платні, яку другий рік отримує як нардеп, який нещодавно одружився.


Коли обговорювали питання рівня заробітної платні нардепів Гаврилюк відповів:

Живи скромненько, кусай поменше - на довше хвате.


Як прокоментував для 112.ua його колега Володимир Парасюк:


Гаврилюк її (декларацію - авт.) подав, але він зробив мінімум 10 помилок в наданні цієї декларації, він не вказав зарплату, ще якісь речі, так як робив це поспіхом.


Наприкінці листопада Михайло Гаврилюк виправився та додав до декларації зарплату в сумі 79 тис. 875 грн. Та все одно, це не дозволило йому випередити свої колег у загальному рейтингу найзаможніших нардепів.

Сукупно нардепи з Буковини задекларували заробіток у сумі 17 млн 388 167 грн, а грошових активів - майже вдесятеро більше, а саме 166 млн 269 367,8 грн. Також вони задекларували 49 автівок, 5 779,28 кв. м житлової площі, більш ніж 14 га земель (що за площею дорівнює 20 футбольним полям), а також 26 764 кв. м нежитлових приміщень.
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