Каспрук ветував рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло

Міський голова зупинив дію рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло, що виробляється ТОВ «Чернівецькі теплові мережі»
Міський голова Олексій Каспрук своїм розпорядженням зупинив дію рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на теплову енергію для бюджетних установ, що виробляється, транспортується та постачається ТОВ «Чернівецькі теплові мережі». Олексій Каспрук вважає,що зазначене рішення прийнято з порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Чернівецької міської ради УІІ скликання. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Зокрема, міський голова звертає увагу, що при прийнятті зазначеного рішення міська рада перевищила свої повноваження, оскільки статті 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де визначена компетенція сільських, селищних, міських рад, не містить повноважень щодо встановлення тарифів на комунальні послуги.
Повноваження на встановлення тарифів на комунальні послуги, в тому числі і на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, яким є виконавчий комітет міської ради.
Окрім того, на даний час відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міської ради встановлюють в порядку і межах, визначених законом, тарифи на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, окрім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Міський голова також зазначає, що проект рішення «Про надання згоди на встановлення тарифу на теплову енергію для бюджетних установ, що виробляється, транспортується та постачається ТОВ «Чернівецькі теплові мережі» було внесено на розгляд сесії з порушенням вимог Регламенту міської ради: без попереднього оприлюднення, він не розглядався постійними комісіями міської ради, не був поданий на юридичну експертизу.
До проекту зазначеного рішення в порушення вимог Регламенту міської ради не було додано первинні документи, як підставу для підготовки зазначеного рішення, він не пройшло передбачену Регламентом процедуру погодження.
Підтвердити свої рішення або залишити вето міського голови депутати можуть на позачерговій сесії міської ради, яка скликається 15 грудня 2016 року о 16.00 годині в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1).