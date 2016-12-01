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Новини
14:10
05 грудня

На Буковині обсяги рубок головного користування зменшились

13:58
05 грудня

Каспрук ветував рішення міської ради про надання згоди на встановлення тарифу на тепло

13:29
05 грудня

З початком опалювального сезону на Буковині виникло 194 пожежі, на яких загинуло 3 людей

12:27
05 грудня

Підприємець - найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу

12:26
05 грудня

З нового року доходи декларуємо по-новому

12:25
05 грудня

У бюджеті Чернівців - 753,8 млн. грн. податків

11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

16:00
01 грудня

Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

15:23
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
5 грудня о 12.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудуться урочистості з нагоди Дня волонтера.
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
6 грудня о 15:00
у Літературному Целанівському центрі за чашкою кави можна поговорити про результати реалізації проекту “Сталий розвиток громади”, який втілювали Буковинська агенція регіонального розвитку та Глибоцька об’єднана територіальна громада.
Що ж ми робили? Маркували велосипедні маршрути, встановлювали велосипедні парковки, проводили навчання для учнів з правил дорожнього руху, одним словом все для того, щоб громада Глибоцької ОТГ використовувала велосипеди для щоденного пересування.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Підприємець - найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу

Сьогодні, 12:27 / Коментарів: 0
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 році – 1930 грн.).

Податкова соціальна пільга не може бути застосована, зокрема, до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата та доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Тобто, податкова соціальна пільга не застосовується до доходу від провадження підприємницької діяльності, а до заробітної плати, при дотриманні вимог, визначених Податковим кодексом, застосовується.

Отже, роботодавець (податковий агент) має право застосовувати податкову соціальну пільгу до доходу найманого працівника у вигляді зарплати, навіть якщо працівник одночасно зареєстрований підприємцем та здійснює підприємницьку (іншу незалежну професійну) діяльність.
Вказана норма передбачена п. 169.1; п.п. 169.2.3; п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу України.

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