За одинадцять місяців цього року податкові надходження столиці Буковини склали 753,8 млн. грн., що на 239,1 млн. грн., або майже на третину більше минулорічного показника. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Серед бюджетоформуючих податків Чернівців, найбільші за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акциз із реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів та єдиний податок.
Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. Упродовж одинадцяти місяців з офіційних доходів чернівчани сплатили 378,9 млн. грн. зарплатного податку, що на 126,0 млн. грн., або на третину більше показників минулого року. Цей податок стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає більше половини від загальної суми податків.
Наступним за розміром серед лідерів є плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За вказаний період до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 127,8 млн. грн., що на 39,9 млн. грн., або на 31,2 відсотки перевищує минулорічні.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів впевнено посідає третю позицію. Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем, нафтопродуктами і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 125,6 млн. грн. та перевищили минулорічні на 36,5 млн. грн., або 29 відсотків.
На четвертому щаблі - єдиний податок. З початку року податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 104,5 млн. грн. Це на 30,1 млн. грн., або майже на 29 відсотків більше минулого року.