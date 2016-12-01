Незалежний кандидат Александер ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії з різницею у 300 тисяч голосів.
Згідно з підрахунком бюлетенів, який не враховує голосування поштою, Ван дер Беллен набирає 51,68% голосів виборців. Кандидат від ультраправої Партії свободи Норберт Гофер набрав 48,32%. Голоси поштою почнуть рахувати 5 грудня.
У другому турі, результати якого скасували, Ван дер Беллен у голосуванні поштою набрав більше голосів, ніж Гофер. Крім того, тоді Ван дер Беллен переміг з різницею лише в 30 тисяч голосів.
Загалом в Австрії 6,5 млн виборців.
Гофер вже визнав поразку та привітав Ван дер Беллена.
Нагадаємо, раніше Конституційний суд Австрії визнав недійсними результати президентських виборів. Вони були скасовані через порушення процедури підрахунку виборчих бюлетенів в окремих округах.
За результатами другого туру Александер ван дер Беллен з незначним відривом також переміг Гофера.
Раніше повідомлялося, що у новообраного президента Австрії виявили українське коріння. Прадід Александера ван дер Беллена походив з України.Джерело