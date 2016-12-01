У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

Відповідно до норм Податкового кодексу України, у разі якщо в результаті запровадження нового податку або змін в оподаткуванні, змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
До визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за періодом, у якому відбулось їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, що діяли до такого визначення.
18 жовтня 2016 року в Офіційному віснику України було оприлюднено Наказ Міністерства фінансів від 07.09.2016 №813, яким внесено зміни до Порядку формування та подання звіту з ЄСВ.
Відповідно, звітність із змінами, внесеними відповідним наказом, подаватиметься вже з 1 грудня 2016 року. Просимо врахувати дану інформацію під час подання звітності з ЄСВ.