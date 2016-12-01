Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1656,8 тис. грн. екологічного податку, що на 528,9 тис. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року. Про це повідмляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Із цієї суми 1325,4 тис. грн. зараховано до місцевого бюджету, а 331,4 тис. грн. – до державної казни.
Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, 1497,7 тис. грн., або 90,4 відсотки віл загальної суми надходжень екологічного податку сплачують платники, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за розміщення відходів суб’єкти господарювання перерахували 104,4 тис. грн., або 6,3 відсотки, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти коштували бізнесу майже 55 тис. грн., тобто трохи більше трьох відсотків нарахувань податку.
Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.