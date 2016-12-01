Що не день - новий "вестерн"

Під Києвом в поселенні Княжичі реформовані полісмени перестрілялися. Зранку було 5-ть загиблих. Тепер читаю, що іще один помер у лікарні. Сюр! Не вірю байкам Антона Геращенка. Його версія - ні в тин, ні в ворота. Щось нам не все розповідають. Типу: одні сиділи в засідці і чекали на банду грабіжників. Раптом в сусідньому будинку спрацювала сигналізація. Друге авто з поліціантами прибуло на виклик від сигналізації будинку, який мав бути пограбованим. Вони (мєнти) непопрозумілись і почали "валити" одні одних. Дивно, ні?
І за дивним збігом обставин автомайданівці сьогодні проводять акцію "АвакOFF". Активісти вже перед височезною брамою маєтку міністра. Ця акція була запланована заздалегідь і не пов'язана з трагедією у Княжичах. Але перестрілка між поліцейськимb з такою кількісю жертв зробили цю акцію ще більш актуальною.
Аваков мусить піти!
Мені закинуть: так тепер що, і МВС перейде під контроль Петра Порошенка? З одного боку шкода, що Порошенко завершить тепер побудову вертикалі своєї влади й поставить свою людину на МВС. А з іншого боку - що лишається робити? Не можна ж заради цього тримати на посаді глави МВС таку одіозну, скандальну фігуру як Аваков. Аваков - це ганьба України.
UPD! P.S. Ті мєнти, які сиділи в "засідці" грілись від холоду сусідським самогоном. І були в дупель п'яні, коли приїхали полісмени за викликом. Бухі "поліцейські-розвідники" (це Антон Геращенко їх так охрестив) почали стріляти. Відповідно, отих, що були в "засідці" завалив наряд поліції.
Навіть ця версія вимагає поправок.Ростислав Демчук