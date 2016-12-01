Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

Минулої доби на українсько-румунському кордоні припинено спробу незаконного вивезення сигарет та виявлено іномарку з перебитим VIN номером - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, цієї ночі в пункті пропуску «Порубне» було виявлено «Тойоту» іноземної реєстрації із підробленим VIN номером. 35-річний громадянин Румунії, який був за кермом автомобіля, не сподівався, що крім звичайного огляду транспортного засобу, прикордонники перевірять і наявний номер шасі на співпадіння із вказаним у свідоцтві про реєстрацію. По факту виявлення підроблених номерів було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції, якій і надасть пояснення іноземець.
Крім того, учора ввечері в пункт пропуску «Порубне» прибув вантажо-пасажирський автомобіль марки «Мерседес», за кермом якого перебував 20-річний громадянин Румунії. Під час поглибленого огляду автівки прикордонниками спільно із працівниками митниці було виявлено приховані тютюнові вироби. 139 пачок марки «ROTHMANS» молодий чоловік заховав у кілька упаковок з гречкою, кавою та шоколадним напоєм «Nesquik». Усю тютюнову продукцію вилучено.