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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

16:00
01 грудня

Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

15:23
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

12:43
01 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
5 грудня о 12.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудуться урочистості з нагоди Дня волонтера.
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Теми Дня ТВА п'ятниця, 2.12.2016

Вчора, 09:13 / Коментарів: 0


П’ятниця, 2.12.16:
- У Чернівецькій області епідеміологічний поріг перевищений уже удвічі.
- Майже півтори сотні членів сімей загиблих учасників АТО на Буковині отримують пенсії від держави.
- Деякі лікарі Буковини не задоволені роботою постійної обласної комісії з питань охорони здоров’я.
- Одній із фракцій місцевих рад пригрозили відкликанням.
- Новий шовковий шлях від Стамбула через Україну до Польщі міг би пролягти і через Чернівці.
- У Чернівцях демонтували "Батискаф".
- Незвичні розповіді про звичних перехожих розповів Богдан Логвиненко.
- У Чернівцях розповіли про родину самаритян та небачену жорстокість гітлерівців.
- Гурт "Фіолет" привіз до Чернівців новий альбом.
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